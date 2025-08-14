009812 9月開募

野村投信結合最大股東日本野村資產管理，推出在台首檔日本市場連結式的野村日本東證ETF（009812）正式取得金管會核准函，擬於9月1日至9月4日募集，預定9月18日掛牌上市。

野村投信將寫下台灣金融業史上首宗台日相互跨境ETF掛牌新篇章，為台灣ETF發展導入重要成長新引擎，配合政府推動台灣邁向亞洲資產管理中心政策，為台灣金融國際化跨出重要的里程碑，開啟投資台日股渠道歷史新頁，為亞洲資產管理市場注入新動能。

野村日本東證ETF連結ETF「NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託（1306.JP）」，規模日本第一大、亞洲第一大的ETF；野村資產管理更是全球第八大ETF發行業者，這檔ETF更納入NISA標的，成實至名歸的｢日本國民ETF」。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，NEXT FUNDS 東證股價指數連動型上市投資信託主要投資日本東證一部上市公司，免複委託、免換匯、零距離、零延遲的日股ETF，前進日股更輕鬆便捷，發行價格新台幣10元。

根據彭博預估，2025至2026年東證指數成分企業的平均盈餘年增率可望再上攻。野村日本東證ETF經理人張怡琳表示，東證指數創歷史新高，加上內資NISA新制活水助攻，日本從自助到人助，經濟走強股市全面上攻，內外資簇擁日股行情可望再創新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。