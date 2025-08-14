大型美股ETF 投信建議：定期定額買

美國股市在經歷上半年波折後，展現出強勁的反彈力道，標普500指數（S&P 500）連日走高，投資人樂觀情緒升溫，預期第3季經濟基本面將主導行情，上半年極端波動難再重現。投信建議，看好美國大型股後市表現的投資人，可透過相關ETF進行布局。

在AI領域，4至5月間，美國科技巨頭公布2025年第1季財報，四大雲端服務供應商（CSP）資本支出成長超過60%，輝達與台積電（2330）營收均超越市場預期。這顯示AI需求並未真正降溫，而是進入更穩定的成長階段。永豐投信研究團隊指出，全球AI需求強勁，輝達H20晶片對中國出貨恢復，以及微軟、Meta等公司AI投資加碼，有望推動股市表現。

進入2025年8月，美股上攻力道強勁，大型股成為主角。輝達等大型科技股表現尤為亮眼，帶動主要指數大漲，AI勢頭不減。在雲端運算領域，四大CSP業者亞馬遜、微軟、Alphabet和Meta資本支出預估將持續成長，預計2028年的資本支出總和將超過1兆美元，2025年至2028年的複合年均增長率將達到20%。

展望第3季，永豐投信研究團隊認為極端情況難再現，股市將更受經濟基本面影響，雖然關稅風險猶存，但財政刺激與AI成長將支撐大型股。

總體而言，上半年陰霾散去，股市動能回歸，投資人應關注財報表現與政策動向，抓住大型股投資機會。投資人可考慮聚焦在美國大型股的ETF產品。

代表美股大盤的標普500指數和STOXX美國500指數自今年以來分別上漲8.6%和9.4%，但目前市場上關稅風險仍存，建議投資人評估自身風險承受能力後選擇穩健的投資方式，可利用定期定額紀律投資美股大盤型ETF，不但能分散風險又能長期參與美股多頭行情。

