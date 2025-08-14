高含「積」量ETF 績效長紅

台股昨（13）日開高震盪，終場上漲211.66點，收在24,370點歷史次高，權王台積電則是收在歷史天價1,200元，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

統計8月以來，20檔持有台積電50萬股以上的台股ETF價量俱揚，其中主動統一台股增長（00981A）、 主動群益台灣強棒皆上漲逾7%，表現最為亮眼；成交均量來看，則是主動群益台灣強棒、元大台灣50，日均量約8萬張最熱絡。法人表示，在晶片關稅不確定性消除及AI需求維持旺盛下，台股有望持續朝長期多頭軌道邁進，相關類股以及ETF表現可期。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，相較傳產、成熟產品拉貨潮逐漸收斂，AI是鞏固出口和經濟成長的重要引擎；另一方面，各國對等關稅稅率陸續底定後，國際預測機構微幅上修全球全球經濟成長，全球經濟持穩加上AI支撐，對台灣是有利因素。

陳沅易表示，美國對等關稅政策是影響下半年景氣走勢的關鍵變數，將直接牽動台灣出口競爭力及投資信心。若稅率不利，可能壓抑部分傳產與成熟製程產品的出貨動能，而AI產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析，美股科技第2季財報表現普遍優於預期，體現「AI正在成功變現」的正面影響。在營收持續超出預期，加上AI算力需求增加的趨勢下，科技巨頭願意持續大量投資資料中心並擴大資本支出。

只要AI投資的方向不變，AI供應鏈的成長動能也將延續。

群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，自2023年ChatGPT的面世以來，不僅推動AI出現突破性發展，也為AI科技廠帶來龐大新商機，整體來看，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道之際，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

