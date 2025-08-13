快訊

ETF人氣王00878實際配息金額出爐 8月18日除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰投信旗下台股ETF實際配息出爐，其中，ETF人氣王國泰永續高股息（00878）採每季配息機制。（本報系資料庫）
國泰投信旗下台股ETF實際配息出爐，其中，ETF人氣王國泰永續高股息（00878）採每季配息機制，根據13日國泰投信公告，第3季配息0.4元，以今日收盤價21.2元，估算單季配息率1.88%、年化配息率約7.54%，維持其穩健配息策略，今日成交量突破8.3萬多張。

進一步檢視配息組成，國泰永續高股息在本次配息中，股利所得占比58.02%、已實現資本利得占比41.98%，如投資人想參與本次除息，則需要在15日前完成申購，除息日8月18日，配息預計於9月11日發放。

另外，國泰股利精選30採每年配息2次，今年第2次配息1.8元，以今日收盤價29.57元，單次配息率6.08%，年化配息率12.17%，配息公告後，成交量明顯放大。在本次配息組成中，股利所得占比44.44%、已實現資本利得占比55.56%。

至於國泰台灣科技龍頭（00881）採每年配息2次，今年第2次配息0.55元，以今日收盤價27.4元，單次配息率2.00%，年化配息率4.01%，在本次配息組成中，股利所得占比18.18、已實現資本利得占比81.82%。

全台13家金控已公布7月自結獲利，前七月累計稅後純益3,059.76億元，與前月相比成長約867億元。國泰投信表示，受惠新台幣匯率逐步穩定、股息入帳及資本利得等利多，多數金控紛紛繳出亮眼成績單，近期投資人可善用金融股占比較高的ETF卡位金融業行情，其中，即將除息的國泰永續高股息以及國泰股利精選30（00701），兩者金融股占比分別為近三成與六成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 國泰 股利 除息 台股 高股息 金融股 台幣匯率

