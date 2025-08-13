快訊

大華銀ETF 00918順利填息 含息報酬率亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30歷次填息表現。資料來源：大華銀投信、Bloomberg
台股紅光滿面，高股息ETF再傳好消息！人稱「高股息ETF黑馬」的大華優利高填息30（00918）13日盤中價格觸及22.59元，順利填息！根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息九次，成功填息六次，再次驗證其強勁的填息實力。

大華優利高填息30掛牌以來已除息九次，2024年以來每季配息金額每單位維持在0.7元以上，並且成功填息六次，統計至2025年8月11日，近兩年含息報酬率達42.49%。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，00918的追蹤指數篩選流程中，除了鎖定優質配息標的之外，更是首檔以「填息記錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，布局於同時具備穩定現金股利和價差潛力的成分股，從總報酬表現便可證明。

郭修誠表示，00918多檔成分股在除息之後，皆能快速回補，助攻00918順利完成填息。以第二大成分股鴻海（2317）為例，7月2日除息之後，7月18日即順利填息，自對等關稅4月低點以來，隨不確定性干擾降低，股價更反彈超過75%。此外，AI供應鏈相關成分股，如京元電（2449）、漢唐（2404）也在AI熱潮下強勢填息；金融核心持股，如富邦金（2881）、中信金（2891）則提供相對穩定息收支撐。

高股息ETF是廣受台灣投資人喜愛的理財工具，郭修誠建議投資人，在挑選高股息ETF時，除了重視現金流表現之外，更要關注高股息ETF的含息報酬率表現，避免陷入領息賠價差的窘境。00918將高填息因子納入選股機制，不僅能穩定配息，持續穩健的填息表現，更為投資人創造長期資本成長的機會。

大華優利高填息30投資績效。資料來源：Bloomberg
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

