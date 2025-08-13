00981A爆歷史天量！居ETF成交王 掛牌來股價率先漲逾三成
台股13日大漲211.66點，收在24,370.02點，逼近歷史新高。主動式台股ETF因為具備經理人靈活操盤優勢，近期愈來愈夯，其中主動統一台股增長（00981A），挾掛牌以來股價漲幅率先超過三成，強勢吸金，成交量衝出逾12萬張歷史天量，在近300檔的海內外ETF（含槓反）中，位居成交王。
00981A量價齊揚，終場收在13.06元，是第一檔站上13元的主動式台股ETF，也是今天唯一漲超過1%的主動式台股ETF，堪稱新人氣王。
觀察8月以來市況，美國總統川普宣布對等關稅上路，外界有些聲浪持續擔憂關稅的不確定性，也有法人研判關稅已經利空出盡，台股一路驚驚漲，正好考驗經理人的判斷力、選股力。根據統計，自8月1日以來至今，00981A漲幅達8.29%，稱霸主動式台股ETF。
台股今天收盤再添新千金股，達「23千金」，觀察00981A持股，也有滿手千金股，第一大持股為台積電（2330），近期熱門的新千金股如奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）、台光電（2383）等，均為00981A的重要持股。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
