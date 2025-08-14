00961首配息衝近14.8％…月配高股息不是毒藥！關鍵在投資心態

在市場擔憂美債與匯率波動的背景下，富蘭克林台灣永續高息（00961）以首次配息高達預估年化殖利率14.79%的成績，成為近期高股息ETF的焦點。

股魚老師在節目中指出，這檔ETF的亮眼配息源自「首次配息一次發完累積股利」，並提醒投資人理解產品特性與投資目標，才是月配息策略能否長期奏效的關鍵。

利空撞擊反成進場契機

股魚分析，近期債券投資人同時面臨兩大不利因素：美國聯準會（Fed）降息暫停，以及關稅談判推升新台幣升值。

美元資產換回台幣時因此受到額外匯損衝擊。不過他提醒，從2006年至今，新台幣匯率始終在33至28元區間波動，利率與匯率一樣都有週期性，「現在利率高點、匯率升至28開頭，對新買的人來說反而是低價布局的好時機」。

月配息不是票房毒藥

對於部分投資人抱怨月配高股息ETF「表現不如預期」，股魚強調，月配息追求的是穩定現金流，而非極致資本成長。

不同配息方式如年配、季配、月配，目標各異；選擇月配卻希望同時拿到高報酬與高息，「是不可能的」。

他也指出，月配產品因需穩定發放現金，通常不會納入股價波動過大的成分股，長期績效自然與不配息產品不同。

00961高配息背後原因

針對00961首配息殖利率高達14.79%的原因，股魚說明，該檔ETF與00919策略相似，5月與11月進行選股。由於剛成立時累積了數月現金股利，首次配息時一次發放，數字自然亮眼。

後續能否維持高殖利率，將取決於成分股本身的殖利率、資本利得，以及基金規模成長帶來的規模平等金。

投資月配息的正確心態

股魚提醒，若目標是資產成長，應選擇配息率低甚至不配息的產品；若選擇月配，就要接受資本利得可能相對有限，並以「穩定領息」作為首要追求。

他強調，利率、景氣都有週期，月配息的價值在於「穩領息等週期」，幫助投資人撐過低迷期，等待景氣回暖再迎接獲利高峰。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。