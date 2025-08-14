快訊

60歲男嘴裡長雞蛋大腫塊「確診喉癌」 醫驚曝：40年前口交感染

8月4G、5G便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了

獨／高市歌唱賽傳憾事 8旬翁唱一半倒地不治…如燒肉粽歌王猝死場景

00961首配息衝近14.8％…月配高股息不是毒藥！關鍵在投資心態

聯合新聞網／ 財經雪倫
富蘭克林台灣永續高息（00961）首次配息預估年化殖利率14.79%，股魚提醒投資人理解月配息特性與目標，穩領息才能撐過週期低谷。中央社
富蘭克林台灣永續高息（00961）首次配息預估年化殖利率14.79%，股魚提醒投資人理解月配息特性與目標，穩領息才能撐過週期低谷。中央社

在市場擔憂美債與匯率波動的背景下，富蘭克林台灣永續高息（00961）以首次配息高達預估年化殖利率14.79%的成績，成為近期高股息ETF的焦點。

股魚老師在節目中指出，這檔ETF的亮眼配息源自「首次配息一次發完累積股利」，並提醒投資人理解產品特性與投資目標，才是月配息策略能否長期奏效的關鍵。

利空撞擊反成進場契機

股魚分析，近期債券投資人同時面臨兩大不利因素：美國聯準會（Fed）降息暫停，以及關稅談判推升新台幣升值

美元資產換回台幣時因此受到額外匯損衝擊。不過他提醒，從2006年至今，新台幣匯率始終在33至28元區間波動，利率與匯率一樣都有週期性，「現在利率高點、匯率升至28開頭，對新買的人來說反而是低價布局的好時機」。

月配息不是票房毒藥

對於部分投資人抱怨月配高股息ETF「表現不如預期」，股魚強調，月配息追求的是穩定現金流，而非極致資本成長。

不同配息方式如年配、季配、月配，目標各異；選擇月配卻希望同時拿到高報酬與高息，「是不可能的」。

他也指出，月配產品因需穩定發放現金，通常不會納入股價波動過大的成分股，長期績效自然與不配息產品不同。

00961高配息背後原因

針對00961首配息殖利率高達14.79%的原因，股魚說明，該檔ETF與00919策略相似，5月與11月進行選股。由於剛成立時累積了數月現金股利，首次配息時一次發放，數字自然亮眼。

後續能否維持高殖利率，將取決於成分股本身的殖利率、資本利得，以及基金規模成長帶來的規模平等金。

投資月配息的正確心態

股魚提醒，若目標是資產成長，應選擇配息率低甚至不配息的產品；若選擇月配，就要接受資本利得可能相對有限，並以「穩定領息」作為首要追求。

他強調，利率、景氣都有週期，月配息的價值在於「穩領息等週期」，幫助投資人撐過低迷期，等待景氣回暖再迎接獲利高峰。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 債券 月配息 台幣升值 00961臺灣ESG永續高息

財經雪倫

追蹤

延伸閱讀

面板H2展望悲觀⋯群創鼓勵週休三日！網酸：花式無薪假

金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

小資族花30萬買股成效糟⋯最慘虧逾2成！網勸換0050、006208

00918績效比00878、00919好很多！專家曝勝出關鍵：靠AI拉抬

相關新聞

00961首配息衝近14.8％…月配高股息不是毒藥！關鍵在投資心態

在市場擔憂美債與匯率波動的背景下，富蘭克林台灣永續高息（00961）以首次配息高達預估年化殖利率14.79%的成績，成為近期高股息ETF的焦點。 股魚老師在節目中指出，這檔ETF的亮眼配

高股息股價含息總報酬比一比！…00918奪冠、00940逆襲、00919敬陪末座

＊原文發文時間為8月13日 2025/08/13 台灣上市高股息ETF股價動能排行榜 有底色是前三甲！（沒其他意思） 大華優利高填息30（00918）盤據第一，這有媒體報導佐證，00

高含「積」量ETF 績效長紅

台股昨（13）日開高震盪，終場上漲211.66點，收在24,370點歷史次高，權王台積電則是收在歷史天價1,200元，帶...

短債ETF商品穩健 人氣回籠

在美國對等關稅爭議與聯準會降息不確定性交織下，債券ETF市場出現新風向。其中，短天期債ETF近期在債券市場中異軍突起，成...

ETF淨流出 近三年罕見

隨著各國關稅協議逐漸談定，激勵全球股市不斷創高，市場樂觀情緒升溫，進而影響ETF的資金流向，據了解，7月整體ETF轉為淨...

大型美股ETF 投信建議：定期定額買

美國股市在經歷上半年波折後，展現出強勁的反彈力道，標普500指數（S&P 500）連日走高，投資人樂觀情緒升溫，預期第3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。