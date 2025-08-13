聽新聞
限制高股息ETF配息？金管會否認
針對傳言金管會發布新規範限制高股息ETF配息，金管會今天表示，並未禁止ETF以股息或資本利得進行收益分配。
不過，金管會再次提及，若採用收益平準金作收益來源分配，投信必須確保是正常使用，不准利用收益平準金衝高配息率。
金管會也提及，近期因發現投信業者實務作法不一，才由投信投顧公會於114年7月4日發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，但該指引未禁止ETF採用股息或資本利得進行收益分配，亦不是打壓高股息ETF發展的規定。
ETF已成為國人理財主要商品之一，金管會將持續精進相關制度與管理措施，並督導投信公司加強ETF資訊揭露，持續向投資人宣導正確之投資觀念，維護投資人權益，促進我國資本市場健全發展。
