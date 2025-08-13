00918績效比00878、00919好很多！專家曝勝出關鍵：靠AI拉抬

投資界有一句話：人多的地方不要去。因為個股在股市裡的討論度熱烈、買氣熱絡時，股價可能已經到頂、就快要反轉向下了。

不過ETF市場就不一樣了，人氣旺、基金規模大的ETF，比較不會有被清算、下市的疑慮，也因為市場的被關注度高，進而吸引更多的投資人來買，例如0050、0056、00878、00919都是如此的受益者。

看人氣也要看績效

再加上投資人源源不絕的資金進來，使得這些ETF可以在股市裡持續地買進股票，使得基金績效不會太差。然而，這段話似乎不適用在最近的人氣ETF 00878、00919身上。

即然上一篇有提到買ETF要看總績效

我們就來攤開最近一個月、三個月、今年以來的00878、00919、00918、0050和大盤的總績效比較：

一個月 三個月 今年以來 00878 0.47％ 3％ 0.09％ 00919 -0.4％ 1.47％ -2％ 00918 3.7％ 3.65％ 3.65％ 0050 6.5％ 18％ 10.3％ 加權指數 6.6％ 14.6％ 7.45％

很明顯可以看到高配息ETF的績效輸給市值型0050、加權指數很多，原因是最近台積電、鴻海、台達電等市值大的個股股價漲很大的關係。雖然股市空頭市場來臨時，這些市值大的個股股價下挫，可能讓市值型ETF績效輸給高配息ETF，但是長期而言，市值型ETF的績效必勝高配息ETF，是不爭的事實。

AI拉升00918績效

近期市值型ETF表現領先，高配息ETF短線落後；00918因加重AI概念股布局，績效明顯勝過00878與00919。圖／AI 生成

另外，00918的績效比00878、00919好很多，原因是00918上次換股時加重了鴻海、京元電等AI概念股的比重，反觀00878、00919上次更換成份股時，卻增加持股比重在股價沒什麼漲的金控股身上，使得00918的淨值、股價最近漸漸拉開了這兩支人氣ETF的距離！

藉由這些數據的比較，要講一講老生常談的提醒：

第一、最好市值型、高配息ETF相互搭配，都要買一些；

例如年輕人就買市值型85％、配息型15％；退休族就買市值型15％、配息型85％，避免把全部資金ALL IN單一類型的ETF。

第二、要關心自己買的ETF成份股的更換情形；

認同！就再多買一點；不認同！就少買或是賣一些來換到其他ETF身上...因為ETF經理人是人不是神，也是會有選錯成份股的可能啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。