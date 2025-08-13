快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

00918績效比00878、00919好很多！專家曝勝出關鍵：靠AI拉抬

聯合新聞網／ 趣 講 股
高人氣不等於高績效！近期市值型ETF在台積電、鴻海等權值股帶動下，績效明顯領先高配息ETF，00918則因加重AI概念股布局，表現優於00878與00919。記者陳正興／攝影
高人氣不等於高績效！近期市值型ETF在台積電、鴻海等權值股帶動下，績效明顯領先高配息ETF，00918則因加重AI概念股布局，表現優於00878與00919。記者陳正興／攝影

投資界有一句話：人多的地方不要去。因為個股在股市裡的討論度熱烈、買氣熱絡時，股價可能已經到頂、就快要反轉向下了。

不過ETF市場就不一樣了，人氣旺、基金規模大的ETF，比較不會有被清算、下市的疑慮，也因為市場的被關注度高，進而吸引更多的投資人來買，例如0050、0056、00878、00919都是如此的受益者。

看人氣也要看績效

再加上投資人源源不絕的資金進來，使得這些ETF可以在股市裡持續地買進股票，使得基金績效不會太差。然而，這段話似乎不適用在最近的人氣ETF 00878、00919身上。

即然上一篇有提到買ETF要看總績效

編輯推薦

我們就來攤開最近一個月、三個月、今年以來的00878、00919、00918、0050和大盤的總績效比較：

　一個月三個月今年以來
008780.47％3％0.09％
00919-0.4％1.47％-2％
009183.7％3.65％3.65％
00506.5％18％10.3％
加權指數6.6％14.6％7.45％

很明顯可以看到高配息ETF的績效輸給市值型0050、加權指數很多，原因是最近台積電、鴻海、台達電等市值大的個股股價漲很大的關係。雖然股市空頭市場來臨時，這些市值大的個股股價下挫，可能讓市值型ETF績效輸給高配息ETF，但是長期而言，市值型ETF的績效必勝高配息ETF，是不爭的事實。

AI拉升00918績效

近期市值型ETF表現領先，高配息ETF短線落後；00918因加重AI概念股布局，績效明顯勝過00878與00919。圖／AI 生成
近期市值型ETF表現領先，高配息ETF短線落後；00918因加重AI概念股布局，績效明顯勝過00878與00919。圖／AI 生成

另外，00918的績效比00878、00919好很多，原因是00918上次換股時加重了鴻海、京元電等AI概念股的比重，反觀00878、00919上次更換成份股時，卻增加持股比重在股價沒什麼漲的金控股身上，使得00918的淨值、股價最近漸漸拉開了這兩支人氣ETF的距離！

藉由這些數據的比較，要講一講老生常談的提醒：

第一、最好市值型、高配息ETF相互搭配，都要買一些；

例如年輕人就買市值型85％、配息型15％；退休族就買市值型15％、配息型85％，避免把全部資金ALL IN單一類型的ETF。

第二、要關心自己買的ETF成份股的更換情形；

認同！就再多買一點；不認同！就少買或是賣一些來換到其他ETF身上...因為ETF經理人是人不是神，也是會有選錯成份股的可能啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 季配息 00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

趣 講 股

追蹤

延伸閱讀

台股創高震盪 國家隊青睞高息ETF「入袋為安」 00961奪公股買進冠軍

鴻海（2317）快衝200元…與東元強強聯手！達人：電力空調到伺服器一次打包

00918「高股息黑馬再」發威！掛牌以來6次成功填息、近2年報酬率42％

台積電衝上1200元…台股連5天創新高！郭哲榮：台股這波「得了不會跌的病」

相關新聞

00918績效比00878、00919好很多！專家曝勝出關鍵：靠AI拉抬

投資界有一句話：人多的地方不要去。因為個股在股市裡的討論度熱烈、買氣熱絡時，股價可能已經到頂、就快要反轉向下了。 不過ETF市場就不一樣了，人氣旺、基金規模大的ETF，比較不會有被清算、下市的疑

00918「高股息黑馬再」發威！掛牌以來6次成功填息、近2年報酬率42％

台股紅光滿面 高股息ETF再傳好消息！ 人稱「高股息ETF黑馬」的大華優利高填息30（00918）今日盤中上漲觸及22.59元，順利填息！ 根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9

台股創高震盪 國家隊青睞高息ETF「入袋為安」 00961奪公股買進冠軍

台股指數頻創新高，但面臨美國晶片關稅等不確定性因素，公股行庫布局策略備受關注。根據最新統計，8月以來公股買進台股指數型ETF排行中，FT臺灣永續高息（00961）以9,706張居冠，國泰永續高股息（0

他「買5檔賠4檔」曝慘烈績效！網勸：砍掉重練改買0050

投資成果慘烈！Dcard網友分享自己的投資績效，投資五檔卻只有元大高股息獲利，其餘四檔都處於虧損狀態，其他人建議一次出清，再重新佈局，避免面臨破底風險，建議轉入指數型ETF，如0050等，依然有機會彌補虧損。

金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

＊00919股價時間為8月1日 今年以來，高股息ETF人氣持續升溫，其中群益台灣精選高息（00919）頻頻突破自我界限，配息表現亮眼。杉本在最新分析中，從資產規模、報酬率、填息能力到淨值組成，全

8月除息重頭戲271萬人關注！18檔台股 ETF 8月15日最後買進日

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據資料顯示，8月除息的台股ETF在8月18日除息檔數最多高達18檔，總受益人數高達2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。