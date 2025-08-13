00918「高股息黑馬再」發威！掛牌以來6次成功填息、近2年報酬率42％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）今盤中觸及22.59元順利填息，掛牌以來9次除息成功填息6次，近2年含息報酬率達42.49%，展現高股息ETF黑馬實力。中央社
台股紅光滿面 高股息ETF再傳好消息！

人稱「高股息ETF黑馬」的大華優利高填息30（00918）今日盤中上漲觸及22.59元，順利填息！

根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9次，當中成功填息6次，再次驗證其強勁的填息實力。

檢視00918的配息與填息紀錄，00918掛牌以來共除息9次，2024年以來每季配息金額維持在0.7元以上，並且成功填息6次，堅實的填息能力造就亮眼的總報酬率表現；統計至2025/8/11，近2年含息報酬率達42.49%

00918經理人郭修誠指出，00918的追蹤指數篩選流程中，除了鎖定優質配息標的之外，更是首檔以「填息記錄」作為篩選成分股重要因子的高股息ETF，布局於同時具備穩定現金股利和價差潛力的成分股，從總報酬表現便可證明。

就近期表現來看，郭修誠表示，00918多檔成分股在除息之後，皆能快速回補，助攻00918順利完成填息。

以第二大成分股鴻海 (2317) 為例，於7月2日除息之後，7月18日即順利填息。自對等關稅4月低點以來，隨不確定性干擾降低，股價更反彈超過75%。

此外，AI供應鏈相關成分股，如京元電 (2449)、漢唐 (2404) 也在AI 熱潮下強勢填息；金融核心持股，如富邦金 (2881)、中信金 (2891) 則提供相對穩定息收支撐。

高股息ETF是廣受台灣投資人喜愛的理財工具。

郭修誠建議投資人，在挑選高股息ETF時，除了重視現金流表現之外，更要關注高股息ETF的含息報酬率表現，避免陷入領息賠價差的窘境。

00918將高填息因子納入選股機制，不僅能穩定配息，持續穩健的填息表現，更為投資人創造長期資本成長的機會。

00918歷次填息表現

除息日期股利(元)完成填息日
2025/06/190.72025/08/13
2025/03/200.7-
2024/12/190.84-
2024/09/190.782024/10/21
2024/06/190.8-
2024/03/180.72024/03/20
2023/12/180.672024/03/05
2023/09/180.752023/12/04
2023/06/160.22023/07/03
資料來源：大華銀投信、Bloomberg；統計至2025/08/13

00918投資績效

期間三個月六個月一年二年成立至今
累積報酬率7.04%5.92%7.14%42.49%93.35%

資料來源：Bloomberg；統計至2025/08/11；含息報酬率；台幣計價

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

