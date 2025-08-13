台股ETF除息旺日到 18檔18日同步除息 這檔月漲幅、年化配息率都逾8%

8月台股ETF除息重頭戲將登場，根據CMONEY及各投信官網資料顯示，8月18日除息檔數高達18檔，總受益人數高達271萬5,621人，想參與配息的投資人要多留意，最後買進日都是在本周五的8月15日。

進一步觀察這18檔將除息的台股ETF近月漲幅前十名，主動群益台灣強棒(00982A)以漲幅14.45%表現居冠；再以年化配息率來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、兆豐藍籌30(00690)三檔預估年化配息率逾8%，市場法人表示，配息率與股價表現都不錯的，將是最有希望可以息利雙收的台股ETF，投資人可多留意相關投資契機。

據了解，主動群益台灣強棒(00982A)是首檔主動式ETF配息，首次配息0.236元，年化配息率8%，在現階段台股ETF的配息吹起降息風，預估年化配息率能配8%以上的台股ETF為數不多，此外，00982A因為抓住趨勢、精選飆股也使得近月績效漲幅近15%。

財富投資專家指出，像00982A這種配息、績效都不錯的主動式台股ETF，息利雙收的契機大，非常值得投資人多加關注；另外，市值型群益台ESG低碳50（00923）本次預估每股配發金額為0.923元，也值得留意。

主動群益台灣強棒ETF (00982A)經理人陳沅易表示，相較傳產、成熟產品拉貨潮逐漸收斂，AI是鞏固出口和經濟成長的重要引擎；另一方面，各國對等關稅稅率陸續底定後，國際預測機構微幅上修全球全球經濟成長，全球經濟持穩加上AI支撐，對台灣是有利因素。

陳沅易強調，美國對等關稅政策將是影響下半年景氣走勢關鍵變數，將直接牽動台灣出口競爭力及投資信心。若稅率不利，可能壓抑部分傳產與成熟製程產品的出貨動能，不過因AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能。

群益台ESG低碳50 ETF (00923)經理人邱郁茹表示，後市來看，短期國際經貿政策不確定性雖可能為市場增添波動，不過在台灣經濟成長動能保持穩健，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復後，仍能重拾過去成長動能，逢低分批佈局中長線趨勢標的。

