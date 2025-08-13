ETF 規模續成長 2025臺灣週 ETF 投資博覽會將啟動

根據統計，臺灣整體ETF規模截至6月底已超過6.5兆元，規模穩居亞洲前列。為了展現臺灣擁有成為「亞洲資產管理中心」實力，2025臺灣週ETF投資博覽會由金融監督管理委員會領軍，臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及證券投資信託暨顧問商業同業公會共同承辦，10月17日至19日將於高雄展覽館登場。

本屆博覽會融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現臺灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。透過展覽，不僅展現臺灣邁向「亞洲資產管理中心」的實力，也彰顯資本市場的多元發展與創新動能，進一步鼓勵國人善用投資工具，推動理財教育普及，讓ETF投資成為投資人青睞多元商品之一。

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，近年臺灣ETF市場持續擴張，發展出多元且具主題性的投資，高股息、AI科技、半導體、ESG永續、電動車等熱門題材，吸引不同族群投資人關注；此外，主動式ETF的推出，更是今年焦點，助攻資產管理創新發展。隨著金融科技與數位平台普及，從小資族到高資產族群皆可靈活運用ETF進行財富管理。目前臺灣市場已有超過270檔ETF商品，受益人數突破1,544萬人，展現臺灣作為亞洲最具潛力ETF市場的實力。

投信投顧公會副理事長黃書明則表示，ETF的普及是全民理財教育的重點，主動式ETF的推出是宣告臺灣ETF邁入新的里程碑，ETF在未來的市場規模將持續擴大，產品結構會更加多樣化，勢必要兼顧主動型與被動型ETF發展，以滿足不同投資人需求，公會將朝「多元、創新」方向持續發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。