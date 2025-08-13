2025台灣週 ETF 投資博覽會啟動 前進高雄邁向 ETF 新里程碑

2025年台灣整體ETF規模獲得突破性成長，截至2025年6月底已超過6.5兆元，ETF市場正以驚人的速度蓬勃發展，規模穩居亞洲前列。為了展現臺灣擁有成為「亞洲資產管理中心」的穩健實力，2025台灣週ETF投資博覽會由金融監督管理委員會領軍，臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及證券投資信託暨顧問商業同業公會共同承辦。

這屆博覽會將於10月17日至19日在高雄展覽館隆重登場，融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現台灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。透過展覽，不僅展現台灣邁向「亞洲資產管理中心」的堅強實力，也彰顯資本市場的多元發展與創新動能，進一步鼓勵國人善用投資工具，推動理財教育普及，讓ETF投資成為投資人青睞多元商品之一。

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，近年台灣ETF市場持續擴張，發展出多元且具主題性的投資，高股息、AI科技、半導體、ESG永續、電動車等熱門題材，吸引不同族群投資人關注；此外，主動式ETF的推出，更是今年焦點，助攻資產管理創新發展。隨著金融科技與數位平台普及，從小資族到高資產族群皆可靈活運用ETF進行財富管理。目前台灣市場已有超過270檔ETF商品，受益人數突破1,544萬人，展現台灣作為亞洲最具潛力ETF市場的實力。

投信投顧公會副理事長黃書明則表示，ETF的普及是全民理財教育的重點，主動式ETF的推出是宣告台灣ETF邁入新的里程碑，ETF在未來的市場規模將持續擴大，產品結構會更加多樣化，勢必要兼顧主動型與被動型ETF發展，以滿足不同投資人需求，公會將朝「多元、創新」方向持續發展。

2025台灣週 ETF投資博覽會邀集券商公會、期貨公會及國內外10家投信、2家金控及2家證券業者共同參與，規劃五大特色展區，打造知識、互動與娛樂兼具的理財體驗。

1、創富主舞台：舉辦多場主題講座與理財遊戲競賽，邀請財經節目主持人與理財專家分享最新投資趨勢，並提供豐富好禮天天抽。

2、主題展區：以亞洲資產管理中心願景為基底，ETF多元推動為主軸，聚焦金管會政策藍圖與成果，呈現臺灣資本市場在商品、服務與制度創新上的全面進展。

3、高雄專區：展示高雄作為亞洲資產管理中心的示範特色，呈現財管2.0的推動成果與高資產業務發展。

4、金融展區：匯集金控、證券及投信業者，展示最新投資工具與金融科技應用，讓民眾近距離接觸ETF多元商品。

5、ETF沙龍區：結合茶點與財經講座，打造輕鬆互動的理財空間，提升民眾投資知識與參與感。

2025台灣週 ETF投資博覽會期望透過高雄這座港都城市，連結國際資產管理視野，推動台灣資本市場邁向新里程。活動將於10月17日（周五）至10月19日（周日）在高雄展覽館南館一樓S2展區舉行，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同創造財富、接軌世界。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。