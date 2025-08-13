快訊

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

楊柳颱風影響 金門今晚至14日上午停止上班上課

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創高震盪 國家隊青睞高息ETF「入袋為安」 00961奪公股買進冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
8月以來公股行庫大舉加碼高股息ETF，00961買超9,706張居冠，年化配息率約10%，顯示國家隊在台股高檔震盪下採取「入袋為安」策略。中央社
8月以來公股行庫大舉加碼高股息ETF，00961買超9,706張居冠，年化配息率約10%，顯示國家隊在台股高檔震盪下採取「入袋為安」策略。中央社

台股指數頻創新高，但面臨美國晶片關稅等不確定性因素，公股行庫布局策略備受關注。根據最新統計，8月以來公股買進台股指數型ETF排行中，FT臺灣永續高息（00961）以9,706張居冠，國泰永續高股息（00878）8,031張次之，富邦特選高股息30（00900）6,786張排名第三，顯示國家隊在高檔震盪環境下，明顯偏好高息產品的「入袋為安」策略。

觀察公股法人8月以來的投資布局，前十大買進標的中，高股息ETF占據主導地位。除了前三名外，國泰股利精選30（00701）買進5,051張、群益台ESG低碳（00923）買進725張，均顯示公股行庫在市場高檔震盪時，傾向配置具穩定配息能力的ETF產品，反映機構法人對於當前市況的謹慎樂觀態度。

市場分析師指出，台股雖然在權值股與高價股領軍下屢創新高，但國際地緣政治風險與貿易關稅議題仍存在變數，使得追求穩定現金流的高息ETF成為資金避風港。

00961即將除息，每單位配發0.077元，以12日收盤價9.36元計算，年化配息率約10%，最後買進日為15日，高配息率吸引買氣持續湧入。值得注意的是，00961自本月公告除息以來，每日成交均量約萬張，上週受益人數更躍居高息ETF冠軍，人氣居高不下。

法人認為，在台股指數持續創高但波動加劇的環境下，投資人對於股息收益與資本利得的平衡點更加謹慎，具備永續選股策略且配息率維持高檔的產品，成為資金青睞的標的。展望後市，隨著除息行情啟動，高股息ETF的資金流向與填息表現，將成為觀察市場情緒的重要指標。

8月以來 公股買進台股指數型ETF排行

代號

股票名稱

8月以來買進張數(張)

00961

FT臺灣永續高息

9706

00878

國泰永續高股息

8031

00900

富邦特選高股息30

6786

00701

國泰股利精選30

5051

00923

群益台ESG低碳50

725

00947

台新臺灣IC設計

648

00772B

中信高評級公司債

637

00663L

國泰臺灣加權正2

401

00913

兆豐台灣晶圓製造

294

009804

聯邦台精彩50

265

資料來源:CMoney 資料日期:2025.08.12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00947台新臺灣IC設計 00701國泰股利精選30 00961臺灣ESG永續高息 00878國泰永續高股息 00923群益台灣ESG低碳50

延伸閱讀

股市大跌不跑就等死？PG財經筆記：不動往往是比較好的決定！

20％關稅疊加衝擊產業…工總籲凍漲電價與紓困！網各抒己見

雙雄對決！00918高股息+高填息篩選加持…股民：00919「重押金控」不夠分散

「光明正大收保護費」川普分潤制恐擴大…網嘆資本主義盡頭是共產

相關新聞

00918「高股息黑馬再」發威！掛牌以來6次成功填息、近2年報酬率42％

台股紅光滿面 高股息ETF再傳好消息！ 人稱「高股息ETF黑馬」的大華優利高填息30（00918）今日盤中上漲觸及22.59元，順利填息！ 根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9

台股創高震盪 國家隊青睞高息ETF「入袋為安」 00961奪公股買進冠軍

台股指數頻創新高，但面臨美國晶片關稅等不確定性因素，公股行庫布局策略備受關注。根據最新統計，8月以來公股買進台股指數型ETF排行中，FT臺灣永續高息（00961）以9,706張居冠，國泰永續高股息（0

金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

＊00919股價時間為8月1日 今年以來，高股息ETF人氣持續升溫，其中群益台灣精選高息（00919）頻頻突破自我界限，配息表現亮眼。杉本在最新分析中，從資產規模、報酬率、填息能力到淨值組成，全

他「買5檔賠4檔」曝慘烈績效！網勸：砍掉重練改買0050

投資成果慘烈！Dcard網友分享自己的投資績效，投資五檔卻只有元大高股息獲利，其餘四檔都處於虧損狀態，其他人建議一次出清，再重新佈局，避免面臨破底風險，建議轉入指數型ETF，如0050等，依然有機會彌補虧損。

8月除息重頭戲271萬人關注！18檔台股 ETF 8月15日最後買進日

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據資料顯示，8月除息的台股ETF在8月18日除息檔數最多高達18檔，總受益人數高達2...

雙雄對決！00918高股息+高填息篩選加持…股民：00919「重押金控」不夠分散

00918憑藉高股息、高填息與持股上限8%的篩選機制奪下績效王寶座，相較之下，00919新修正後重押壽險金控比例近四成，引發市場對分散風險的質疑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。