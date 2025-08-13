台股創高震盪 國家隊青睞高息ETF「入袋為安」 00961奪公股買進冠軍

台股指數頻創新高，但面臨美國晶片關稅等不確定性因素，公股行庫布局策略備受關注。根據最新統計，8月以來公股買進台股指數型ETF排行中，FT臺灣永續高息（00961）以9,706張居冠，國泰永續高股息（00878）8,031張次之，富邦特選高股息30（00900）6,786張排名第三，顯示國家隊在高檔震盪環境下，明顯偏好高息產品的「入袋為安」策略。

觀察公股法人8月以來的投資布局，前十大買進標的中，高股息ETF占據主導地位。除了前三名外，國泰股利精選30（00701）買進5,051張、群益台ESG低碳（00923）買進725張，均顯示公股行庫在市場高檔震盪時，傾向配置具穩定配息能力的ETF產品，反映機構法人對於當前市況的謹慎樂觀態度。

市場分析師指出，台股雖然在權值股與高價股領軍下屢創新高，但國際地緣政治風險與貿易關稅議題仍存在變數，使得追求穩定現金流的高息ETF成為資金避風港。

00961即將除息，每單位配發0.077元，以12日收盤價9.36元計算，年化配息率約10%，最後買進日為15日，高配息率吸引買氣持續湧入。值得注意的是，00961自本月公告除息以來，每日成交均量約萬張，上週受益人數更躍居高息ETF冠軍，人氣居高不下。

法人認為，在台股指數持續創高但波動加劇的環境下，投資人對於股息收益與資本利得的平衡點更加謹慎，具備永續選股策略且配息率維持高檔的產品，成為資金青睞的標的。展望後市，隨著除息行情啟動，高股息ETF的資金流向與填息表現，將成為觀察市場情緒的重要指標。

8月以來 公股買進台股指數型ETF排行

代號

股票名稱

8月以來買進張數(張)

00961

FT臺灣永續高息

9706

00878

國泰永續高股息

8031

00900

富邦特選高股息30

6786

00701

國泰股利精選30

5051

00923

群益台ESG低碳50

725

00947

台新臺灣IC設計

648

00772B

中信高評級公司債

637

00663L

國泰臺灣加權正2

401

00913

兆豐台灣晶圓製造

294

009804

聯邦台精彩50

265

資料來源:CMoney 資料日期:2025.08.12

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。