短天期債 ETF 吸金強勁 第3季以來規模與受益人雙增

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

在美國對等關稅爭議與聯準會降息不確定性交織下，債券ETF市場出現新風向。其中，短天期債ETF近期在債券市場中異軍突起，成為資金追捧焦點。以近一周與第3季以來，該類產品不僅受益人數持續攀升，規模亦同步擴張，展現穩健吸金力道。

根據集保中心最新統計，截至8月8日的受益人數統計數據，98檔被動式原型債券ETF中，近一周受益人數增加599人，終止先前兩周的減少態勢，這當中又以短天期債券ETF人數增加最多達1,260人，規模增加15.81億元；若將目光放長一點至第3季以來，同樣以短天期債券ETF增加2,707人最多，規模增加85.17億元，可見在市場不確定性干擾下，存續期短、波動較小也能兼顧收益需求的短天期債ETF，逐步成為投資人資產配置中的標的之一。

群益投信債券ETF投資研究團隊表示，短天期債因存續期間短，故其對於利率波動的敏感度相對較低，納入投資組合中有助降低波動風險，回顧過去同樣處於緩降息情境中，短天期投資級債的走勢波動性相較一般全球投資級債與複合債還要來的低，且其間最大回徹幅度也明顯較低，展現出其兼顧抗跌性與修復力的特性，加上短天期債同樣也能提供債息，相關ETF更是投資人於當前市場前景尚未明朗下，建立息收與降低波動的存債首選。

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志表示，7月FOMC會議決議維持政策利率不變，主席鮑威爾也強調仍須視數據表現來決定政策，不過後續在遜於預期的非農數據公布後，市場對於9月降息的預期因此推升，都意味著未來降息路徑仍存變數，在前景未明之下，也引導資金持續流向防禦性較佳的投資等級債，而短天期投資等級債因信用品質無虞，也能作為收益來源，加上波動較低、防禦力較佳，可望續獲資金青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

