金管會規範下仍配得穩？00919配息實力全解析…杉本：合理到昂貴價買進時機曝光

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
群益台灣精選高息（00919）資產規模突破4000億元、受益人數達132萬人，年化殖利率高達13.5%，在金管會新規下仍具穩定配息實力。中央社
群益台灣精選高息（00919）資產規模突破4000億元、受益人數達132萬人，年化殖利率高達13.5%，在金管會新規下仍具穩定配息實力。中央社

＊00919股價時間為8月1日

今年以來，高股息ETF人氣持續升溫，其中群益台灣精選高息（00919）頻頻突破自我界限，配息表現亮眼。杉本在最新分析中，從資產規模、報酬率填息能力到淨值組成，全面檢視00919的配息實力與合理價區間，並點出在金管會新規限制下，未來穩定配息的關鍵。

00919的基本資料

股價以8月1日為基準，追蹤「臺灣上市上櫃精選高息指數」，於2022年10月20日掛牌上市，至今滿兩年。資產規模已達4000億元，擠進台股高股息ETF前三名，受益人數達132萬人。目前股價約21.3元。

成分股產業以金融、半導體、航運為主，前五大權值股為國泰金、中信金、富邦金等，近三年平均殖利率約8.72%。

由於上市至今所持科技股漲幅不小，因此未實現損益相對高。

報酬表現

從2024年Q1至2025年Q2，00919的資本利得為-0.14%、配息報酬率15.44%，總報酬率15.3%，在關稅議題下仍算不錯，甚至勝過許多個股。

累計今年總股利2.88元，平均每季配息0.72元。以目前股價21.3元計算，年化殖利率約13.5%，高於成分股平均殖利率。

以金管會新規下的配息限制來看，若股價在21.3元上下，每季配0.4元、年化殖利率約7.5%，就屬合格且合理。短期高股息ETF配息可能調降，但長期

而言，配息應回歸成分股股息與資本成長的平衡，才能穩定發展。

填息與淨值分析

近5次配息的填息速度不算突出，近期因美國政治不穩與經濟疑慮，尚未完全填息。不過只要配息實力穩定，股價長期仍可上漲。

00919的淨值組成

基本面額15元

收益平準金1.47元

資本損益平準金4.77元

總淨值21.24元

可配息部分：收益平準金中的股利與利息收入約0.44元，資本損益平準金中已實現資本利得約0.47元，合計約0.91元。若每季配0.6元，約可穩配一季；每季配0.45元，約可穩配兩季。

股價區間

依杉本自訂精算公式計算（考量現金股利與股票股利）：

便宜價：18.5元

合理價：20.8元

昂貴價：23.5元

目前股價21.3元，位於合理至昂貴價區間。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

填息 報酬率 成分股 季配息 資本利得 收益平準金 00919群益台灣精選高息ETF基金

