金控前七月賺超過3千億元 這兩檔 ETF 含金高有人氣

全台13家金控已公布2025年7月自結獲利，今年前七月累計稅後純益3059.76億元，與前六月相比成長約867億元。國泰投信表示，受惠新台幣匯率逐步穩定、股息入帳及資本利得等利多，多數金控紛紛繳出亮眼成績單，近期投資人可善用金融股占比較高的ETF卡位金融業行情，如即將除息的國泰永續高股息（00878）及國泰股利精選30（00701），兩者金融股占比分別為近三成與六成，如投資人想參與這次除息，則需要在本周五（15日）前完成申購，配息預計於9月11日發放。

00878暨00701基金經理人游日傑表示，金管會在6月宣布的寬容暫行措施，幫助壽險業承擔龐大匯損，扭轉獲利情勢；包括將用以衡量風險承擔能力的資本適足率匯率改採取均價制度，以及放寬保單責任準備金計提基礎等舉措，責任準備金是壽險業為履行保單承諾，從保費中提存的預備資金，在降低動用標準後亦能確保業者的清償能力，並且維護保戶權益。

00878在成分股配置近三成的金融股，如國泰金（2882）、中信金（2891）以及富邦金（2881），以及包含聯電（2303）、聯發科（2454）及華碩（2357）在內、合計四成的半導體、電腦及周邊類股，產業分配較為均衡，幫助投資人同時捕捉科技AI大浪以及金融獲利雙行情；近期聯發科公布前七月合併營收達3,469億元，年增13.2％，預期第3季將推出最新天璣9500和GB10晶片，並且在AI和車用晶片設計的營收有望持續增長。

游日傑補充，00701則在成分股篩選中更注重個股低波特質，由於台灣金融業受到主管機關嚴格把關，整體企業經營及股利發放狀況會相較於其他產業更為穩定，深受保守型投資人或退休族群的青睞。00701透過Smart Beta智能因子篩選具穩定獲利、流動性佳與低波特性的企業，精選出30檔符合條件的個股，其中又以金融、電信及食品等內需股為主，前三大成分股如中信金占比11.9%，今年以來漲幅11.4%；中華電（2412）占比10.7%，今年以來漲幅也有9.3%；第三大成分股則是玉山金（2884）占比8.3%，今年股價漲幅高達24.02%，基金後市看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。