雙雄對決！00918高股息+高填息篩選加持…股民：00919「重押金控」不夠分散

高股息績效王00918的篩選邏輯，證明突然變成8加9的00919，正是近期調整後的篩選邏輯出錯了。

這支（00918）在我寫的程式中，含息的股價動能被判定是第2，配合這篇報導，確認我寫的程式的判斷邏輯應該是正確而且可信的。

最近我寫00919成份股篩選邏輯出問題，讓00919從優等生瞬間變成8+9，害我被酸民酸得很慘...

可是你看看這篇寫的00918篩選邏輯：

成分股由市值前150大股票篩選，依股利率取前33％合格名單，再看最近最多15次的除息資料，依填息比率排序，選出前30檔，權重依股利率加權並調整自由流通市值，上限為8%。

00918理念很簡單：從有穩定獲利的企業中，挑出兼具高股息、高填息的股票，而且持股上限8%，分散風險不重押。

00918跟00919篩選邏輯差異很明顯了，不是嗎？

高股息：00918與00919相同。

高填息：00919選股準則沒有提到分析填息紀錄。

上限8％：00918成分股比重上限8%，不會像00919重押三支金控到幾乎各15%，雪上加霜的是整體金控竟然到40%。

00919現在的困境，是它新修正的股票篩選原則出問題了：

提高個股比重上限，跟ETF分散持股規避非系統風險的設計違背。

完全同質的壽險型金控比重高達接近40%，進一步破壞了非系統風險分散的功能。

選股沒有考慮過去的填息紀錄。

◎本文內容已獲 都明白的存股筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。