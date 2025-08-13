高股息ETF投資風向變了！市場「喜新厭舊」00961成資金新避風港…揭密背後兩大關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
00961配息率逼近9.9%，一週受益人數暴增8.58%，成台股ETF「人氣+買氣」雙料冠軍，資金輪動效應持續發酵。中央社
近日以來，台股不畏關稅利空影響，站上24,200點大關，未來可望衝破歷史高點24,416點，漲勢仍集中在AI及科技相關族群，不過，台股大幅震盪，也讓投資人尋求更穩健的標的，紛紛將資金移往ETF，其中，台股ETF也出現人氣大風吹的現象，顯示市場資金正悄悄進行板塊輪動。

搶搭高息順風車 00961買氣再飆升

特別是在多檔台股ETF公佈8月配息後，多檔ETF人氣再次暴增，像是許多投資人看準FT臺灣永續高息（00961）將再次發出配息0.077元、年化配息率高達9.9%，吸引不少投資人搶搭高息順風車。

以8/4~8/8單週台股ETF的受益人數增幅觀察，00961暴增8.58%，一舉奪下台股ETF中的受益人數增幅冠軍，國泰股利精選30（00701）、元大台灣50（0050）則以周增幅4.76%、2.07%緊追其後，其他如向來人氣頗高的國泰永續高股息（00878）或是元大高股息（0056），則出現微幅的受益人數下滑。

台股ETF受益人數增幅排行榜

代碼ETF名稱近一周增幅(%)
00961FT臺灣永續高息8.58
00701國泰股利精選304.76
0050元大台灣502.07
00900富邦特選高股息300.6
00919群益台灣精選高息0.02
00878國泰永續高股息-0.04
0056元大高股息-0.2
00713元大台灣高息低波-0.37
00850元大臺灣ESG永續-0.4
006208富邦台50-0.45

資料來源：CMoney；資料時間：8/8

00961公布二次配息後 人氣、買氣仍火熱

另外，從台股ETF近期的成交量能觀察，市場資金的主要戰場依然集中在指標性ETF。8月11日，台股ETF成交量冠軍由「元大台灣50(0050)」以55,548張奪得，顯示在行情波動時，緊貼大盤走勢的市值型ETF仍是法人與大戶資金停泊與操作的首選，不過，00919與00878分別列居二、三名，則證明其高股息特性與龐大股東基礎，使其持續成為市場每日交易的熱門標的。

不過，雖然00961相較其他老牌高股息ETF的規模較小，但除了受益人數有明顯增幅外，00961也以27,873張高居第四，顯示其不僅因持續高配息，吸引新投資人目光，堪稱本週「人氣」與「買氣」的雙料贏家。

台股ETF成交張數排行榜

代碼ETF名稱8/11成交張數(張)
0050元大台灣5055,548
00919群益台灣精選高息48,030
00878國泰永續高股息43,150
00961FT臺灣永續高息27,873
0056元大高股息20,452
00900富邦特選高股息3017,662
00940元大台灣價值高息15,827
00918大華優利高填息11,977
00929復華台灣科技優息9,658
009802富邦旗艦508,135

資料來源：CMoney

從台股ETF的受益人數，以及近期的成交量觀察，雖然部分老牌ETF出現小幅「退燒」，資金成長動能趨緩，但是，特定中小型或新發行的ETF，正以強勁的增幅吸引市場目光。這場ETF的資金輪動與「喜新厭舊」的戲碼是否會持續上演，值得投資人後續密切觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 月配息 00961臺灣ESG永續高息

