高股息ETF投資風向變了！市場「喜新厭舊」00961成資金新避風港…揭密背後兩大關鍵

近日以來，台股不畏關稅利空影響，站上24,200點大關，未來可望衝破歷史高點24,416點，漲勢仍集中在AI及科技相關族群，不過，台股大幅震盪，也讓投資人尋求更穩健的標的，紛紛將資金移往ETF，其中，台股ETF也出現人氣大風吹的現象，顯示市場資金正悄悄進行板塊輪動。

搶搭高息順風車 00961買氣再飆升

特別是在多檔台股ETF公佈8月配息後，多檔ETF人氣再次暴增，像是許多投資人看準FT臺灣永續高息（00961）將再次發出配息0.077元、年化配息率高達9.9%，吸引不少投資人搶搭高息順風車。

以8/4~8/8單週台股ETF的受益人數增幅觀察，00961暴增8.58%，一舉奪下台股ETF中的受益人數增幅冠軍，國泰股利精選30（00701）、元大台灣50（0050）則以周增幅4.76%、2.07%緊追其後，其他如向來人氣頗高的國泰永續高股息（00878）或是元大高股息（0056），則出現微幅的受益人數下滑。

台股ETF受益人數增幅排行榜

代碼 ETF名稱 近一周增幅(%) 00961 FT臺灣永續高息 8.58 00701 國泰股利精選30 4.76 0050 元大台灣50 2.07 00900 富邦特選高股息30 0.6 00919 群益台灣精選高息 0.02 00878 國泰永續高股息 -0.04 0056 元大高股息 -0.2 00713 元大台灣高息低波 -0.37 00850 元大臺灣ESG永續 -0.4 006208 富邦台50 -0.45 資料來源：CMoney；資料時間：8/8

00961公布二次配息後 人氣、買氣仍火熱

另外，從台股ETF近期的成交量能觀察，市場資金的主要戰場依然集中在指標性ETF。8月11日，台股ETF成交量冠軍由「元大台灣50(0050)」以55,548張奪得，顯示在行情波動時，緊貼大盤走勢的市值型ETF仍是法人與大戶資金停泊與操作的首選，不過，00919與00878分別列居二、三名，則證明其高股息特性與龐大股東基礎，使其持續成為市場每日交易的熱門標的。

不過，雖然00961相較其他老牌高股息ETF的規模較小，但除了受益人數有明顯增幅外，00961也以27,873張高居第四，顯示其不僅因持續高配息，吸引新投資人目光，堪稱本週「人氣」與「買氣」的雙料贏家。

台股ETF成交張數排行榜

代碼 ETF名稱 8/11成交張數(張) 0050 元大台灣50 55,548 00919 群益台灣精選高息 48,030 00878 國泰永續高股息 43,150 00961 FT臺灣永續高息 27,873 0056 元大高股息 20,452 00900 富邦特選高股息30 17,662 00940 元大台灣價值高息 15,827 00918 大華優利高填息 11,977 00929 復華台灣科技優息 9,658 009802 富邦旗艦50 8,135 資料來源：CMoney

從台股ETF的受益人數，以及近期的成交量觀察，雖然部分老牌ETF出現小幅「退燒」，資金成長動能趨緩，但是，特定中小型或新發行的ETF，正以強勁的增幅吸引市場目光。這場ETF的資金輪動與「喜新厭舊」的戲碼是否會持續上演，值得投資人後續密切觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。