高股息ETF投資風向變了！市場「喜新厭舊」00961成資金新避風港…揭密背後兩大關鍵
近日以來，台股不畏關稅利空影響，站上24,200點大關，未來可望衝破歷史高點24,416點，漲勢仍集中在AI及科技相關族群，不過，台股大幅震盪，也讓投資人尋求更穩健的標的，紛紛將資金移往ETF，其中，台股ETF也出現人氣大風吹的現象，顯示市場資金正悄悄進行板塊輪動。
搶搭高息順風車 00961買氣再飆升
特別是在多檔台股ETF公佈8月配息後，多檔ETF人氣再次暴增，像是許多投資人看準FT臺灣永續高息（00961）將再次發出配息0.077元、年化配息率高達9.9%，吸引不少投資人搶搭高息順風車。
以8/4~8/8單週台股ETF的受益人數增幅觀察，00961暴增8.58%，一舉奪下台股ETF中的受益人數增幅冠軍，國泰股利精選30（00701）、元大台灣50（0050）則以周增幅4.76%、2.07%緊追其後，其他如向來人氣頗高的國泰永續高股息（00878）或是元大高股息（0056），則出現微幅的受益人數下滑。
台股ETF受益人數增幅排行榜
|代碼
|ETF名稱
|近一周增幅(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|8.58
|00701
|國泰股利精選30
|4.76
|0050
|元大台灣50
|2.07
|00900
|富邦特選高股息30
|0.6
|00919
|群益台灣精選高息
|0.02
|00878
|國泰永續高股息
|-0.04
|0056
|元大高股息
|-0.2
|00713
|元大台灣高息低波
|-0.37
|00850
|元大臺灣ESG永續
|-0.4
|006208
|富邦台50
|-0.45
資料來源：CMoney；資料時間：8/8
00961公布二次配息後 人氣、買氣仍火熱
另外，從台股ETF近期的成交量能觀察，市場資金的主要戰場依然集中在指標性ETF。8月11日，台股ETF成交量冠軍由「元大台灣50(0050)」以55,548張奪得，顯示在行情波動時，緊貼大盤走勢的市值型ETF仍是法人與大戶資金停泊與操作的首選，不過，00919與00878分別列居二、三名，則證明其高股息特性與龐大股東基礎，使其持續成為市場每日交易的熱門標的。
不過，雖然00961相較其他老牌高股息ETF的規模較小，但除了受益人數有明顯增幅外，00961也以27,873張高居第四，顯示其不僅因持續高配息，吸引新投資人目光，堪稱本週「人氣」與「買氣」的雙料贏家。
台股ETF成交張數排行榜
|代碼
|ETF名稱
|8/11成交張數(張)
|0050
|元大台灣50
|55,548
|00919
|群益台灣精選高息
|48,030
|00878
|國泰永續高股息
|43,150
|00961
|FT臺灣永續高息
|27,873
|0056
|元大高股息
|20,452
|00900
|富邦特選高股息30
|17,662
|00940
|元大台灣價值高息
|15,827
|00918
|大華優利高填息
|11,977
|00929
|復華台灣科技優息
|9,658
|009802
|富邦旗艦50
|8,135
資料來源：CMoney
從台股ETF的受益人數，以及近期的成交量觀察，雖然部分老牌ETF出現小幅「退燒」，資金成長動能趨緩，但是，特定中小型或新發行的ETF，正以強勁的增幅吸引市場目光。這場ETF的資金輪動與「喜新厭舊」的戲碼是否會持續上演，值得投資人後續密切觀察。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言