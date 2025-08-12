快訊

日股多頭行情延燒…ETF牛氣沖天 五檔市價創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
隨著美日對等關稅底定，美國不會對日本「疊加」關稅，激勵股市迎來歷史性突破，日本東證指數以及日經225指數紛紛改寫歷史新高。示意圖。路透
隨著美日對等關稅底定，美國不會對日本「疊加」關稅，激勵股市迎來歷史性突破，日本東證指數以及日經225指數紛紛改寫歷史新高，日經225指數12日盤中甚至一度漲逾千點，展現強勁多頭力量，帶動盤面相關日股ETF表現。

據CMoney統計，12日市價創新高的日股ETF有富邦日本、國泰日經225、元大日經225、復華日本龍頭以及中信日本商社。以今年表現來看，中信日本商社漲幅最突出，高達12.1%、富邦日本也有雙位數，達11.7%，元大日經225、國泰日經225、復華日本龍頭漲幅則介於8.6%至9.1%之間。

中國信託投信指出，日本商社不僅積極拓展能源、金屬、糧食等傳統領域，亦跨足新能源、AI、再生能源等新興產業，帶動整體獲利動能，再加上巴菲特重倉與其表明「再50年也不會賣出」，更添投資人信心。在日股基本面改善、資本報酬提升與評價上仍具吸引力背景下，具中長線投資價值。建議可把握日本經濟復甦與商社轉型契機，享受潛在紅利。

富邦日本經理人謝恩雅表示，日本股市近期創新高主因美科技股領漲、企業財報樂觀、以及市場對美國降息預期升溫，提振了整體投資情緒。此外，日本政府發布最新預期，2026會計年度（2026年4月到2027年3月）仍可達成基礎財政盈餘，甚至超越1月估算的2.2兆日圓（約新台幣4,400億元），主因受惠於稅收成長。此經濟預測修正，將成為安撫市場、調整預算與政策走向的重要參考依據。由於日相石破茂繼續留任可能性較高，政治不確定性風險解除；加以外資買盤持續支撐日股，短期看法轉為偏多，建議可採定時定額方式布局日股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

