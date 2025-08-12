快訊

28檔債券ETF 18日除息 5檔預估年化配息率6%以上

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
28檔債券ETF預定18日除息。路透
28檔債券ETF預定18日除息。從債種來看，有23檔為投等債，受益人約56.7萬人，人氣最旺。有意參與本次除息的投資人，最晚需在15日買進。

觀察這23檔投等債ETF配息表現，以12日收盤價來推算，預估年化配息率皆達4.4%以上，其中，群益ESG投等債20+（00937B）、群益投等新興公債、國泰A級醫療債、兆豐US優選投等債、FT投資級債20+預估年化配息率更有6%以上好表現。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，儘管關稅對通膨的影響逐步顯現，但仍在可控範圍，加上SLR監管即將放鬆，將有利於固定收益資產表現。雖然美國7月FOMC會議維持利率不變，但7月非農新增就業數不如預期，也讓市場大幅提高9月降息預期。

在降息環境中，存續期間較長之標的相對受惠，投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債，做為兼顧收益來源、平衡投組波動與掌握降息趨勢下，潛在資本利得等多重投資需求的投資選擇。

群益投等新興公債ETF經理人謝明志指出，今年金融市場波動劇烈，不過新興市場經濟成長動能強勁，同時關稅協議逐漸明朗，不確定因素漸消，使新興市場主權風險指標近期逐漸改善。美國7月就業數據與ISM服務業指數皆低於市場預期，美元指數走低，從而推升新興債向上。目前新興市場債評價仍具吸引力，可觀察到資金正回流到新興市場債，也使得今年來新興市場債表現居所有固定收益商品之冠。

兆豐US優選投等債ETF研究團隊表示，對於追求更穩健、安全且低違約風險的投資人，建議選擇投資等級比重較高的債券ETF，如兆豐US優選投等債ETF，專注100%純美國大型企業，投資組合配置六成BBB級與四成A級以上公司債，同時兼顧收益增強與安全防禦特性。追蹤指數涵蓋醫療、能源、科技、公用事業等多元產業，展現優異抗震能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

