18檔台股ETF 18日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據各投信官網資料顯示，8月除息的台股ETF在8月18日除息檔數最多高達18檔，總受益人數高達2,715,621人，想參與配息的投資人要多留意，最後買進日都是在本周五（8月15日）。

這18檔即將除息的台股ETF近月漲幅前十名，主動群益台灣強棒（00982A）以漲幅14.9%表現居冠；再以年化配息率來看，包括主動群益台灣強棒、群益台ESG低碳50以及兆豐藍籌30三檔預估年化配息率逾8%。

法人表示，配息率與股價表現都不錯，將是最有希望可以息利雙收的台股ETF，投資人可多留意相關投資契機。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，從資金面來看，台股融資餘額從3月6日最高的3,286億元下滑至4月底最低點的2,081億元，目前融資餘額只回升至2,400億，顯示股市未有過熱狀況，後續即便出現回檔修正，也不容易出現如4月初不理性拋售的賣壓，目前仍看好台股在關稅落地後有補漲空間。

美國對等關稅政策將是影響下半年景氣走勢關鍵變數，將直接牽動台灣出口競爭力及投資信心。

若稅率不利，可能壓抑部分傳產與成熟製程產品的出貨動能，不過因AI 產業仍為支撐下半年景氣穩定的核心動能

兆豐投信表示，在當前總體經濟環境下，投資人應採用多元化配置策略，重點關注受惠於AI浪潮的科技股及ESG永續投資概念持續升溫，配合政策方向的相關基金備受青睞。

資產配置方面可採用核心衛星策略，以穩健的大型權值股作為投資核心，搭配具成長潛力的中小型股票，或是採取定期定額投資長期投資策略，能有效分散進場時點的風險。

今年下半年，多項利多因素將持續支撐台股表現，AI科技革命推動產業升級轉型，為台股創造長期成長動能，且半導體產業在AI需求推動下持續維持強勁表現，市場普遍看好台股下半年表現，認為在基本面支撐與政策面護航下，台股有機會挑戰歷史新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

