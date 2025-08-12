股債73比 這檔指數打敗S&P500及那斯達克指數

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
NYSE TPEx美國Top股債平衡指數、S&P500、那斯達克指數比較。資料來源：Bloomberg、資料日期：2016/12/31、凱基投信整理
全球市場在4月上演史詩級的大跌，美股既是震央，也在關稅之亂最大變數過後，領軍收復失土，包含那斯達克與S&P 500等主要指數，已反彈飛越年初高點，揭示美股主導全球金融市場的強勢地位。

凱基投信表示，美股匯聚創新能量，長期趨勢向上，其中以科技為主的那斯達克指數，歷經多空洗禮，近十年漲幅領先S&P 500、成熟市場及新興市場；惟對等關稅對企業獲利的滯後影響尚待觀察，市場波動可能加大外，個股表現也可能更見分歧，要分享AI趨勢成長動能、兼顧分散波動風險，凱基美國Top股債平衡 ETF（00980T），是值得留意的投資方向。

從平衡凱基美國TOP所追蹤指數「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」的回測績效可以發現，七成的那斯達克10巨頭，搭配三成的美國中天期公債，2017年以來累積報酬高達341%，不只打敗同時間那斯達克指數的308%，也遙遙領先S&P 500指數的221%，顯示股票+債券的資產配置，只要布局方向正確，股債比例配置得當，隨著投資時間拉長，所展現出來的上漲動能，也有機會超越單純股票市場的指數表現。

平衡凱基美國TOP ETF研究團隊指出，該檔ETF所追蹤指數能夠打敗代表美國市值500大企業的S&P 500指數，以及匯聚科技企業的那斯達克指數，在於均衡布局攻擊部位與防禦部位，成功打造長期投資的經典配置。透過配置七成的股票部位，打造投資組合的資本利得空間；搭配三成的債券部位，建立平衡波動的防禦力。

平衡凱基美國TOP七成的股票部位布局那斯達克指數市值前十大科技巨頭，債券部位布局美國3-10年的中天期公債。平衡凱基美國TOP ETF研究團隊說明，科技巨頭最具AI「軍備競賽」實力，市值選股與加權的股票部位設計，可望確保強者出線，並每季檢視成分股是否更換；美國中天期公債在網路泡沫與金融海嘯的市場震盪時期，波動度低於長天期公債，報酬風險比高於長天期公債，兼具波動平衡與收益效能，並於每月檢視成分債是否符合篩選規則。

凱基投信表示，平衡凱基美國TOP將於8月15日掛牌上櫃，七成那斯達克top 10與3成美國中天期公債的平衡配置，有助放大投資組合的上漲動能與防禦效能；每月股債權重再平衡，則有助對焦投資方向不偏離，不論對於投資新手建立核心配置、中長線投資人追求穩健增值，或是準退休族累積退休金，都可望透過全台首檔被動式股債平衡ETF-凱基00980T，實現長期投資的複利威力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 00980T平衡凱基美國TOP

