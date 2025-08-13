快訊

小資族花30萬買股成效糟⋯最慘虧逾2成！網勸換0050、006208

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
今年以來台股上上下下震盪劇烈，引發投資人感到不安，有股民請益，自己才剛進入股市不久，以拿30萬資金買股，想不到卻有多檔虧損，其中他買進中鋼，虧損幅度超過兩成，令她不知所措。其他人認為，他的投資組合過於分散，不如全數賣掉、換成0050或006208。

一名網友Dcard發文求助，透露自己前陣子剛踏入股市，因為不懂投資，就直接拿30萬元跟著每日成交量最高的標的買進，甚至幾年前買的中鋼也持續抱著。

根據原PO貼出的投資明細顯示，目前持有中鋼、復華台灣科技優息、群益優選非投等債、群益ESG投等債、元大高股息、大華優利高填息30、主動群益台灣強棒及永豐美國500大等八檔股票與ETF，其中僅元大高股息、大華優利高填息30、主動群益台灣強棒與永豐美國500大呈現小幅獲利，其餘多數處於虧損狀態，中鋼跌幅更達22.56%。

他坦言看到許多文章批評高股息ETF長期績效不佳，擔心放久會越虧，想請教是否該全數砍掉改投0050或6208。

不少網友認為原PO的投資組合過於分散，本金有限卻分攤在多檔標的上，報酬率自然被稀釋，紛紛建議「全賣掉換0050、006208」，甚至有人點名搭配00697B或00985A等債券型ETF做波動控管，但也提醒不要依賴營業員建議，避免利益衝突。有網友直言「0050是永遠的神」，小資族只需持有台美大盤ETF即可，若擔心波動再適度配置美國公債即可。

也有回應針對持股逐一分析，例如中鋼可觀望國際情勢等待可能利多，美債或投資等級債可降低風險，但須有足夠張數才有息收感受；另有人解釋高股息長期跑輸大盤的原因，不是配息本身，而是成分股多來自低成長產業，導致資本利得有限。

部分網友則分享自身經驗，表示將高股息與部分ETF獲利了結後，全數轉投市值型ETF，報酬率明顯提升；也有人建議本金少時應集中投資高成長或趨勢產業，如電動車、機器人、AR/VR、無人機等，以求加快累積資本，再逐步分散風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF Dcard 高股息 006208富邦台50 0050元大台灣50

相關新聞

雙雄對決！00918高股息+高填息篩選加持…股民：00919「重押金控」不夠分散

00918憑藉高股息、高填息與持股上限8%的篩選機制奪下績效王寶座，相較之下，00919新修正後重押壽險金控比例近四成，引發市場對分散風險的質疑。

高股息ETF投資風向變了！市場「喜新厭舊」00961成資金新避風港…揭密背後兩大關鍵

近日以來，台股不畏關稅利空影響，站上24,200點大關，未來可望衝破歷史高點24,416點，漲勢仍集中在AI及科技相關族群，不過，台股大幅震盪，也讓投資人尋求更穩健的標的，紛紛將資金移往ETF，其中，

8月除息重頭戲271萬人關注！18檔台股 ETF 8月15日最後買進日

8月台股ETF除息重頭戲即將登場，根據資料顯示，8月除息的台股ETF在8月18日除息檔數最多高達18檔，總受益人數高達2...

金控前七月賺超過3千億元 這兩檔 ETF 含金高有人氣

全台13家金控已公布2025年7月自結獲利，今年前七月累計稅後純益3059.76億元，與前六月相比成長約867億元。國泰...

日股多頭行情延燒…ETF牛氣沖天 五檔市價創新高

隨著美日對等關稅底定，美國不會對日本「疊加」關稅，激勵股市迎來歷史性突破，日本東證指數以及日經225指數紛紛改寫歷史新高...

