他「買5檔賠4檔」曝慘烈績效！網勸：砍掉重練改買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
投資成果慘烈！Dcard網友分享自己的投資績效，投資五檔卻只有元大高股息獲利，其餘四檔都處於虧損狀態，其他人建議一次出清，再重新佈局，避免面臨破底風險，建議轉入指數型ETF，如0050等，依然有機會彌補虧損。

一名網友在Dcard貼出自己的投資績效截圖，顯示持股包含元大高股息、元大美債20正2、凱基優選高股息30、大華優利高填息30，以及個股金寶，整體虧損幅度嚴重，尤其金寶已虧逾四成，原PO自嘲「年少不懂事亂亂買」，並坦言想知道哪些「綠綠的」已經無法回本，該如何調整投資組合。

多數網友一眼看出問題，指出原PO持有的標的多屬殖利率題材或波動高的商品，不僅資金卡位時間過長，還容易「跟跌不跟漲」。有人勸原PO若不想再等多年，應一次性出清重新布局，否則可能再遇破底風險。也有網友安慰，原PO能長期抱股顯示有存股耐性，若轉投入指數型ETF並長期持有，仍有機會填補虧損，且更省心省力。

另一派網友則批評原PO未設停損點，「住套房領股息只是自我催眠」，提醒虧損已過半的標的繼續放著只會惡化，應先止損保留資金，檢討並修正投資手法。有人直言「這一看就是不懂硬要玩股票」，建議「全砍重練」；也有網友針對標的逐一點評，如金寶是「垃圾股」、美債正2應先出清，高股息ETF則可長期留作退休規劃，但需搭配其他資產分散風險

不少回應將焦點放在投資策略，建議改存0050、0056或季配型ETF，強調「投資自己熟悉的標的」與「只用閒錢操作」。有人提醒，若不熟悉基本面分析，可等市場大跌時再買進台積電等龍頭，或選擇未來五年以上業績與毛利可持續成長的產業，避免盲目追熱門題材。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

