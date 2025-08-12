00757拚成長、00662鎖龍頭！00980T股債7比3長期持有…既進取也防禦

近期全球關稅談判進入新局，美國依然在談判桌上握有主導權。無論是AI浪潮、企業獲利預期或政策變動，市場焦點幾乎都繞著美股打轉。標普500與那斯達克指數接連改寫新高，其中那斯達克前十大成分股：蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet、特斯拉、博通、Netflix與好市多；更貢獻了指數近九成漲幅，顯示美股強者恆強效應依舊強勁。

目前台股市場上，追蹤美股科技指數的產品並不少，例如富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）、以及美股原生ETF QQQ等，都鎖定高市值科技企業。不過，這些ETF屬於純股票配置，波動度相對較高；而剛展開募集的凱基美國Top股債平衡ETF（00980T），則是首檔在台市場結合美股科技龍頭與美國公債的平衡型產品。

00980T的資產配置比例為股票7成、債券3成，股票鎖定NASDAQ市值前十大企業，債券則布局3至10年期美國中天期公債，目的是在參與美股上漲行情的同時，透過債券降低波動、穩定票息收入。與00662、QQQ等純股票ETF相比，這種設計在回測中呈現年化波動度16%，與S&P 500相近，但明顯低於NASDAQ，報酬風險比則達1.2，高於NASDAQ的0.95。

以投資策略來看，純股票型ETF如00757、QQQ適合願意承受較高波動、追求極致成長的投資人；若想保留成長機會又希望多一層風險防護，則可考慮像00980T這樣的股債平衡型ETF，一次打包美股主流題材與防禦性資產，並透過每月再平衡，自動調整股債比例，免去自行調節的麻煩。

在美國經濟持續領跑、AI科技應用持續擴散的背景下，市場對美股的長線布局熱度未減。無論選擇純股票型或平衡型產品，核心關鍵在於資產配置能否貼合自身風險承受度。00980T的設計，正好提供了一個介於進取與防禦之間的中段選項，對追求穩中帶攻的投資人而言，值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。