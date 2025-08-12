聽新聞
高股息ETF配息恐減？小師傅曝錢沒不見：淨值仍在、關鍵是看總報酬
關於最近的高股息的規定（金管會有澄清：只是提出「指引規範」，並非新規），讓很多投資高股息的人都非常擔心，害怕從原本的10%配息變成5%配息，感覺好像自己少賺了那個5%的錢。
那沒有配出來的5%到底去哪裡了呢？它會繼續留在ETF的淨值裡→沒有配出來，你的淨值也沒有損失（等於你的資產仍然在那裡）。所以從「報酬績效」的角度來看，不論配息多寡，對資產的變化其實不會有影響。
我相信，存股超過5、6年以上的人，對於慢慢「回歸基本配息」這件事，應該早就心裡有數了，但對一些剛開始存高股息的人來說，他們可能就會無法接受「配息被調整」這件事情。
所以，為了避免短線進出，造成「左手換右手」的狀況，在買高股息之前，你一定要先知道幾件事情。
1.理論上，買市值型ETF長期一定是贏高股息型的，但請注意這裡的「長期」，可能是5年、10年，甚至更久。
2.健康的配息水準應該是4～6%，其他就是淨值成長
3.如果你本身就有源源不絕的強力現金流，不需要靠配息補貼現金，那你也可以不一定要買高股息。
4.別只看配息，投資還是要看總報酬，太多人只看息去買，結果買在高點，後來跌下來、配息又減少，就賣掉了。
最後，還是要清楚自己投資標的的初衷是什麼，像我自己，原本的設定就是3年、5年內會需要資金，那高股息對我來說就是一個很適合的選擇
