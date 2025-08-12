不論利率走向、短債都不怕 布局BBB短天期債ETF時機佳

7月聯準會會議維持利率不變，近日在美國非農就業人口表現未如市場預期，引發高度關注，市場對於9月降息信心大幅提升，但考量通膨走勢尚未明朗，整體降息預期仍有不確定性，也增添債券投資難度。

投信法人表示，值此利率走向未明之際，在債券布局上，可朝向短天期投資級債來配置，一來因存續期短，抵禦利率波動風險的能力較佳，且若如期降息，價格也能同步受惠，因此無論利率走向為何，皆能受惠，是當前市場前景曖昧不明、投資人既想存債掌握收益來源，又想避開波動的理想標的。

群益投信債券ETF研究團隊表示，市場關注聯準會9月是否如預期降息，在當前兩派看法並存的情況下，也牽動債券資產表現。根據統計，當情境為聯準會如期降息，殖利率有望下行，短債價格也能同步受惠，根據去年9月首次降息後之表現，持有一季表現為1.3%、持有半年表現為2.6%；若聯準會維持利率不變，在殖利率走勢震盪下，短天期債也因具備較佳的防禦力而獲青睞，以今年來停滯降息期間來看，持有短天期債一季表現進1.7%、持有半年則近3.5%。可見無論利率政策方向為何，短天期債都可望展現其穩健、抗震的特性。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，聯準會於7月FOMC會議維持利率政策按兵不動，不過當中有委員於投票中表達不同意見，顯示內部看法有所分歧，主席鮑威爾也於會後表示關稅對於經濟與通膨的影響仍待觀察，在聯準會立場仍持觀望之下，降息節奏仍未底定，因此在各界對於降息看法拉鋸之下，債券布局更須留意利率風險。

謝明志指出，短天期債券因也具有配息穩健特性，加上流動性佳、存續期間短，價格波動度較低，於當前市場環境下，更加具備投資價值，而ESG短天期BBB級投等債更是能一舉兼顧收益、抗震與資產品質，相關ETF值得投資人留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。