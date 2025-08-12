美國9兆活水注入加密幣市場 00909卡位投資機會

幣圈今年利多連連，隨著比特幣今年站上12萬美元大關，美國總統川普上周正式簽署行政命令，開放9兆美元退休金資金投資加密貨幣與另類資產，象徵加密資產正式邁入主流金融體系。此舉不僅改變美國退休族群的資產配置方式，也為全球鏈上經濟注入強勁動能。全台少數聚焦加密資產供應鏈的的國泰數位支付服務ETF（00909）近三月報酬以33.66%，勇奪跨國投資ETF產業類第一名，擄獲市場目光。

投信投顧公會最新基金績效出爐，截至2025年7月底，國泰數位支付服務近三月報酬33.66%在同類型ETF中奪冠，00909經理人楊庭杰表示，00909追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」，涵蓋數位支付、加密貨幣交易所、穩定幣發行商、半導體與加密礦商等產業，較能完整掌握鏈上經濟的核心脈動。

Bloomberg數據指出，00909追蹤指數與比特幣走勢正相關，相關係數達0.7，可望有效捕捉虛擬貨幣長期漲勢。再進一步分析00909的成分股橫跨Coinbase、Circle、Robinhood、Microstrategy、Marathon Digital、Block、Nvidia等企業，產業分布多元，具備高度成長潛力，其中穩定幣巨頭Circle在今年6月初掛牌後，股價及市值成長飛速，在8月初最新被納入00909指數成分股，振奮投資人信心。

國泰投信ETF研究團隊表示，川普政府一系列支持加密資產的政策，包括比特幣儲備法案、穩定幣監管制度、401（k）納入加密資產等，皆有助於推動資金流入加密市場，比特幣從2024年正式被美國批准發行現貨ETF以來，歷經2024年4月的減半事件，再至今年3月川普簽署比特幣儲備法案、緊接著5月參議院通過天才法案、再至最新的8月開放美國退休金可投資加密貨幣、私募股權與房地產等另類資產，都為全球資本市場帶來全新震撼彈，加密貨幣已具備長線漲勢動能。

00909經理人楊庭杰補充，今年加密貨幣熱度飆升，掀起全球投資熱潮，但全台目前少有與其相關聯的基金產品，相較於必須透過交易所，才能直接投資數位資產如比特幣或乙太幣等，不僅交易流程繁瑣，也因持有單一風險無法有效分散，若投資人看好穩定幣後市發展，投資穩定幣發行商、加密貨幣交易所，00909是更為直接的投資管道，且上述產業皆為其重點持股，是想加入幣圈供應鏈投資的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。