快訊

小琉球行車糾紛要大學生下跪道歉 潛水店老闆打算收店曝未來規劃

黃國昌選新北市定裝照 埋「退1進4」藍白合密碼

氣象署下午2:30發布楊柳颱風陸警 首波4縣市納入警戒

美國9兆活水注入加密幣市場 00909卡位投資機會

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

幣圈今年利多連連，隨著比特幣今年站上12萬美元大關，美國總統川普上周正式簽署行政命令，開放9兆美元退休金資金投資加密貨幣與另類資產，象徵加密資產正式邁入主流金融體系。此舉不僅改變美國退休族群的資產配置方式，也為全球鏈上經濟注入強勁動能。全台少數聚焦加密資產供應鏈的的國泰數位支付服務ETF（00909）近三月報酬以33.66%，勇奪跨國投資ETF產業類第一名，擄獲市場目光。

投信投顧公會最新基金績效出爐，截至2025年7月底，國泰數位支付服務近三月報酬33.66%在同類型ETF中奪冠，00909經理人楊庭杰表示，00909追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」，涵蓋數位支付、加密貨幣交易所、穩定幣發行商、半導體與加密礦商等產業，較能完整掌握鏈上經濟的核心脈動。

Bloomberg數據指出，00909追蹤指數與比特幣走勢正相關，相關係數達0.7，可望有效捕捉虛擬貨幣長期漲勢。再進一步分析00909的成分股橫跨Coinbase、Circle、Robinhood、Microstrategy、Marathon Digital、Block、Nvidia等企業，產業分布多元，具備高度成長潛力，其中穩定幣巨頭Circle在今年6月初掛牌後，股價及市值成長飛速，在8月初最新被納入00909指數成分股，振奮投資人信心。

國泰投信ETF研究團隊表示，川普政府一系列支持加密資產的政策，包括比特幣儲備法案、穩定幣監管制度、401（k）納入加密資產等，皆有助於推動資金流入加密市場，比特幣從2024年正式被美國批准發行現貨ETF以來，歷經2024年4月的減半事件，再至今年3月川普簽署比特幣儲備法案、緊接著5月參議院通過天才法案、再至最新的8月開放美國退休金可投資加密貨幣、私募股權與房地產等另類資產，都為全球資本市場帶來全新震撼彈，加密貨幣已具備長線漲勢動能。

00909經理人楊庭杰補充，今年加密貨幣熱度飆升，掀起全球投資熱潮，但全台目前少有與其相關聯的基金產品，相較於必須透過交易所，才能直接投資數位資產如比特幣或乙太幣等，不僅交易流程繁瑣，也因持有單一風險無法有效分散，若投資人看好穩定幣後市發展，投資穩定幣發行商、加密貨幣交易所，00909是更為直接的投資管道，且上述產業皆為其重點持股，是想加入幣圈供應鏈投資的理想工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

比特幣 加密貨幣

延伸閱讀

中鼎在美呆帳業主重整計畫生效 第2季不增列預期信用減損損失

青年基本法周四逐條審查 立委、青年團體力促法案通過

貝森特：中國是現代世界最不均衡的經濟體

晶片抽成換許可／WSJ評論：政治之手伸進經濟 美愈來愈像中國

相關新聞

高股息ETF會睡公園？00918領息繳房貸…醫師曝20年貸款剩1年就清

Threads用戶「drleolai」分享，大華優利高填息30（00918）第七次領息成果，持有656張，單次領到45萬8,470元，投入成本約1,450萬元，目前累計回本超過320萬元。 他表

掛牌後有比0050漲多跌少…00985A能買？有人喊「借錢也要歐印」

原PO自稱「只會投0050的平民」，近日因不少人稱00985A是「0050 PRO」而心動，想將1至2成0050換到這檔主動式ETF試水溫，看上它多一層基本面與成長性篩選邏輯，能加速剔除市值大但未來性

台股重返24,000點！高股息ETF成交爆量…00878、00919雙雙破25萬張

台股不畏川普關稅，本周終於重返24,000大關，台股一改之前觀望態勢，在台積電、鴻海等權值股領軍下挑戰新高，多檔人氣高股息ETF也迎來巨大成交量，近五日成交量分別是00919、00878、00940、

0050、006208台積電佔比高...越發偏離大盤？專家：雖有不足但也有優勢

台灣50指數作為大型股指數，和加權指數之間的報酬有時候會有不小的偏離。 但這是因為0050台積電佔比很大嗎？ 其實不是，台積電在0050佔比比加權指數多很多和兩指數有時偏離不小，都是兩指數本身兩個重大差異共同造成的「果」，而不是因。 一個差異大家應該都知道就是台灣50指數只包括50支最大的股票，雖然涵蓋市值有7成左右，但還是少了那三成的中小型股，當然走勢會不太一樣。 另一個差異我也有講過，就是台股加權指數是「總市值加權」，而台灣50指數是「流通市值加權」，也就是排除大股東、機構、管理階層等持股之後的市值來加權。

台股ETF這檔價量齊揚月漲15%居冠、首配8% 最後買進日8月15日

台股11日開低走高，在台積電領軍下，上漲114.24點，續創今年新高，收在24,135.5點，創2024年7月11日以來...

00878增持到177張…年底目標200張！存股哥「加碼張數」：不怕配息下降

＊原文發文時間為8月11日 今天買進14張00878，資金來源為上週停利1,175股00631L，因此總值並沒有太多增減。個人00878張數從163張提升到177張，成本均價提升到20.05，帳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。