高股息ETF會睡公園？00918領息繳房貸…醫師曝20年貸款剩1年就清

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享持有656張大華優利高填息30（00918），單次領息逾45萬元，靠股息支付房貸，20年貸款只剩最後一年。記者杜建重／攝影
Threads用戶「drleolai」分享，大華優利高填息30（00918）第七次領息成果，持有656張，單次領到45萬8,470元，投入成本約1,450萬元，目前累計回本超過320萬元。

他表示，即使未來殖利率腰斬到6%，每年仍可領息約22萬元，足夠支付每月房貸，「20年的房貸也只剩一年就繳完了，都是靠投資利息在付貸款」。

貼文引來網友留言；有人肯定「用配息繳房貸生活輕鬆沒壓力」、「能單押1,000萬以上我都佩服」、「有一千多萬可以投我不怕被人嗆」、「本多忠勝法則」。

也有人理性提醒「睡公園是誇張了，但非高股息ETF在數據上有些優勢，聰明人懂得變通，未來有更優秀的工具就與時俱進」。

還有人好奇「請教醫師，你房貸多少呢？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

