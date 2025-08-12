掛牌後有比0050漲多跌少…00985A能買？有人喊「借錢也要歐印」

原PO自稱「只會投0050的平民」，近日因不少人稱00985A是「0050 PRO」而心動，想將1至2成0050換到這檔主動式ETF試水溫，看上它多一層基本面與成長性篩選邏輯，能加速剔除市值大但未來性差的公司，避免0050曾遇到的台化、宏達電長期拖累情況。不過，由於00985A上市不久，績效資料有限，他好奇現在進場是否合適。

對於原PO的疑問，不少網友正面回應...

有人直言「認同策略的話 現在就可以買」、「00985A掛牌到現在觀察下來是有比0050漲多跌少」、「ETF長期投資放個5年、10年以上，只要策略符合需求，隨時都可以買！」、「前陣子小跌就撿 現在又漲 建議看到還行價格就先買」。

也有網友半開玩笑喊話「買啊 哪次不買」、「我是預言家 現在可以買 借錢也要歐印」、「幾年後你會感謝我」。

部分網友則提供其他配置建議「VT 40% + 0050 40% + 00985A 20%」、「00981A比較好 可以試看看」、「幹嘛不買美股IOO就好 永遠持有市值最大的一百檔股票」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。