台股重返24,000點！高股息ETF成交爆量…00878、00919雙雙破25萬張

聯合新聞網／ 綜合報導
台股在台積電、鴻海領軍下衝破24,000點，高股息ETF交投火熱，00878與00919成交量突破25萬張，基金規模同步成長，吸引投資人卡位除息行情。中央社
台股在台積電、鴻海領軍下衝破24,000點，高股息ETF交投火熱，00878與00919成交量突破25萬張，基金規模同步成長，吸引投資人卡位除息行情。中央社

台股不畏川普關稅，本周終於重返24,000大關，台股一改之前觀望態勢，在台積電、鴻海等權值股領軍下挑戰新高，多檔人氣高股息ETF也迎來巨大成交量，近五日成交量分別是00919、00878、00940、0056、00929最高，前兩名00919和00878成交量皆衝破25萬張以上，顯見投資人加碼心態明顯。

進一步觀察五檔高股息ETF基金規模變化，則是幾家歡樂幾家愁，8月以來，00919基金規模增加26.3億元、00878基金規模同樣呈現正增長，基金規模增加45億元、00940則是呈現衰減狀態，基金規模略減8億元、0056則是增加81億元、00929敬陪末座，基金規模減少8.7億元。

市場專家指出，台股本周將有大立光、台新新光金等40家的上市櫃公司即將要進行除息，估算將有超過新台幣700億元的資金活水注入投資市場，台股現階段已撇除關稅干擾，回歸AI正常成長軌道，232條款上路後，台灣能憑藉完整的半導體產業優勢為籌碼，有望爭取到優於其他競爭國家在半導體關稅上的最惠國條款，現階段仍可適時布局台股，等待市場回春。

以下周一即將除息的老字號高股息ETF國泰永續高股息（00878）為例，最新8/11淨值21.24元，其中收益平準金0.93元、資本損益平準金5.32元，基金配息實力強勁，以本季配息0.4元估算，未來四次以上的配息金額都無須擔憂，昨單日成交量即高達6.7萬張，明顯優於多數ETF，投資人趕在本周五(8/15)最後申購日前敲進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

