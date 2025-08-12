0050、006208台積電佔比高...越發偏離大盤？專家：雖有不足但也有優勢

快訊

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。中央社
台灣50指數作為大型股指數，和加權指數之間的報酬有時候會有不小的偏離。

但這是因為0050台積電佔比很大嗎？ 其實不是，台積電在0050佔比比加權指數多很多和兩指數有時偏離不小，都是兩指數本身兩個重大差異共同造成的「果」，而不是因。

一個差異大家應該都知道就是台灣50指數只包括50支最大的股票，雖然涵蓋市值有7成左右，但還是少了那三成的中小型股，當然走勢會不太一樣。

另一個差異我也有講過，就是台股加權指數是「總市值加權」，而台灣50指數是「流通市值加權」，也就是排除大股東、機構、管理階層等持股之後的市值來加權。

所以首先，看起來0050的台積電的佔比似乎比應該增加要多，那不是因為主觀偏好台積電，而是台積電的流通市值佔比本來就比台灣50中的股票平均要相對高，所以才會佔比增加多。

其次，不要小看兩種加權方法好像只是排除一些非流通股的加權，實際上兩種加權方法就是可能造成很大的績效差異。

在台灣，可惜沒有出流通市值的上市指數（有「台灣全市場指數」但那是包括上櫃）可以作比較。這裡找了另一個可用的例子。

實際上，全世界大部分的指數，都是採「流通市值加權」（例如美股各大指數、全球三大指數系列都是），「總市值加權」的屬相對少數，而且要講到實際出ETF的，幾乎都是流通市值加權，因為把流通性很差的股票排除，相對容易真正追蹤，也比較不會因為某總市值很大，但流通市值很小的股票佔比高，造成較大的衝擊成本。

但對岸剛好有一個很好的例子，就是「上證指數」（上海綜合證券指數） ，這個包括所有上海上市股票的指數，就是採用總市值加權。　

而另一個常見的上證180指數，就類似台灣50在台股的地位，是包括上海上市的大型股，採流通市值加權，而市值佔比大約也在7成左右。

剛好最近一段時間，上證指數往上走，位在近幾年的高點，而且終於非常接近了2021年2月的高點（現在是差近3%，上週曾經只差不到2%），但反觀上證180指數，離2021年2月的高點還有31.3%的報酬。

實際如果不從高點來看，過去5年的表現是上證指數是+7.61%，上證180則是-8.39%，雖然比高點下來的差距小一點，但也是差別蠻大，一正一負，這樣沒辦法算差幾倍，但的確就是差不少。

這個差距是怎麼來的呢？就像前面講的，是兩個因素加在一起（只有大型股以及流通市值加權）而已。

而剛好後來上證有出「流通市值加權」的版本「上證流通指數」，可以作比較。

其實我們光看今天的漲幅，就知道，雖然它的成分股和上證幾乎一樣（排除了流通最差的很小數股票）但以今天上證漲了0.34%，而上證流通漲了0.56%，這是單日超過1.5倍的漲幅。

接下來還是從較長期來看，它當下的指數距離2021年2月的高點是11.5%，剛好就介在前述兩個指數之間。而它的5年報酬是-0.08%，剛好就在兩者之間。

整體來說，雖然只有大型股這點影響稍大，但流通市值和總市值加權這點影響也很大，兩者加起來，就造就了上證指數和上證180的明顯差別。

那麼，這麼大的績效差距，是因為上證180裡面有哪支股票佔特別多的嗎？沒有，其實最大的貴州茅台也不到5%。

所以可看到，並不需要單一股票佔很大，才會造成和總市值加權整體指數有很大的偏離。持股範圍和加權方式兩大因素就夠了。

回到台灣，當然對岸的狀況不一定和台灣一樣，只能當參考。

這篇的重點還是，基於只選大型股和流通市值加權兩大因素，0050無論是不是台積電佔很多，都還是很可能會在特定的市況下，和加權指數有相當程度的偏離。這是很正常的。

投資人當然可以試圖去選跟加權指數更接近的工具來用。

但不代表0050或006208就不是好的追蹤大盤的工具（大盤也未必一定要定義為總市值加權的指數，也可以是流通市值加權的例如台灣全市場指數，不然流通市值加權的VTI就不能算美股大盤了），雖然有不足之處，但在某些方面還是有它的優勢在。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 2330台積電 006208富邦台50 0050元大台灣50

