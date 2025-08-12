台股ETF這檔價量齊揚月漲15%居冠、首配8% 最後買進日8月15日

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
收盤價創新高的價量齊揚台股ETF前十名。（資料來源:CMONEY、2025/8/11*ETF選取成立滿一個月）

台股11日開低走高，在台積電領軍下，上漲114.24點，續創今年新高，收在24,135.5點，創2024年7月11日以來新高，成為史上第二高，距離歷史新高24,390.03點已近在咫尺。大盤氣勢如虹也讓台股ETF績效紅通通，統計有17檔領先大盤創下收盤新高，99萬3,731位受益人投資都賺錢。

進一步觀察這17檔收盤創新高的台股ETF中，主動群益台灣強棒(00982A)以上漲1.53%、成交量10.3萬張成為價量齊揚最旺的台股ETF。市場法人表示，00982A在7月31公告首次配息0.236元後，由於預估年化配息率逾8%，因此8月以來投資人卡位資金挹注不斷，00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

ETF理財達人指出，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。若再加上不錯的配息率，讓投資人息利雙收的投資契機大。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，大盤融資金額仍在2,300億元低檔水準，散戶雖開始回籠但籌碼還沒失控，台股整體看來仍為選股不選市表現。目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復後，仍能重拾過去成長動能，逢低分批佈局中長線趨勢標的。看好先進製程、IC設計(PMIC、高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技(新藥與CDMO龍頭廠商)、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

