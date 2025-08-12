00878增持到177張…年底目標200張！存股哥「加碼張數」：不怕配息下降

＊原文發文時間為8月11日

今天買進14張00878，資金來源為上週停利1,175股00631L，因此總值並沒有太多增減。個人00878張數從163張提升到177張，成本均價提升到20.05，帳面+5.94%（$210,629)，年初設定的200張878計劃持續進行中。

雖然帳面獲利可能不是很大，但我持有00878這四年多來，已經領了近50萬股息，這也是高股息的特性，雖然漲幅不是很多，但帶來的現金流是很可觀的，所以大家來市場應該理解每種標的特性，以及適不適合你自己的個人狀況才是。

我從以前的金融股存股時代到現在就很清楚自己的目標，就是存股複利領股息，挑選的標的也盡可能以高殖利率、能創造現金流為主，這樣的配置可能會錯失滿多大盤指數或個股漲幅，但這些對我來說本來就是次要目標。

本大利小利不小，無論如何盡可能提升自己的總市值、淨資產、現金流仍是最重要的努力大方向，專注在自己身上，讓自己的可投入金額不斷成長，總值有沒有比去年的自己還多，我認為比去爭論配息有沒有少個幾毛錢更有意義些。

本季會以177張00878參與除息，配息0.4我領股息$70,800，是個人高股息部位單季最高紀錄，配息下降怎麼辦？那你只要提升張數就能達到相同甚至超越原本的配息金額，淡化降息對你個人的影響，強者不會抱怨環境，因為他們只會解決問題。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。