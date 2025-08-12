上周前三大產業 ETF 淨流入產業分別為通訊、科技與保健

美國服務業和就業數據不佳、部分聯準會官員釋出未來幾個月可能降息的鴿派訊號，加以美國總統川普宣布將任命經濟顧問委員會主席米蘭擔任聯準會臨時理事，均強化降息預期，川普也宣布對進口半導體徵收100%關稅但對將產線轉移回美國的企業予以豁免，激勵美股那斯達克指數再創歷史新高引領全球股市走揚。就資金流向而言，過去一周整體股票型ETF再獲大額資金淨流入235.03億美元，較上周流入金額顯著攀升，主要為美國獲179.47億美元資金淨流入，反觀中國大陸、亞洲、日本、拉美與歐洲市場分別遭46.36億、42.36億、1.24億、1.07億與0.47億美元淨流出。產業ETF部份，前三大淨流入產業分別為通訊、科技與保健，淨流出前三大產業為金融、工業、非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，利多齊聚激勵全球股市8月首週開門紅，未來一周聚焦美國通膨數據，將牽動市場對聯準會降息預期的調整。此外，川普政府宣布將對進口半導體及晶片課徵100%關稅，但同意對於產線移回美國的企業給予豁免，需關注政策細節及對個別企業的影響，著眼8月進入美股傳統淡季，留意股市攀高後的震盪風險。所幸隨著各國對等關稅底定，主要國家更伴隨有龐大投資與採購承諾，避免貿易戰的極端情境，全球經濟短線放緩但不致脫離增長軌道，輔以聯準會年底前有降息空間，全球風險性資產短線震盪無礙長多格局，建議採取全球化配置掌握多元契機。

富蘭克林證券投顧建議，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，債市利率仍處偏高，所幸波動性已降低，股市則續創新高，反映美國例外論與美國企業推動人工智慧仍領先全球，且產業表現持續擴散，聯準會很可能鬆口調整其仍屬溫和緊縮的立場，這有望為股債市創造良好環境，不過儘管目前關稅尚未導致更高的通膨，但政策影響預計將持續帶來不確定性，且目前通膨降溫情況已現停滯，仍需持續留意。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 · 柯堤斯表示，AI生產力革命進行中，各領域具前瞻思維的公司正利用AI擴大利潤率與推動營收成長，市場持續嚴重錯估AI的潛在價值創造能力，特別是在科技以外領域，能充分利用AI的前瞻性史坦普493企業所蘊藏的巨大機會，AI遠超出投資人的認知範圍，仍有很多領域尚未得到合理定價，AI應用於科技之外領域時所帶來的效率提升與創新浪潮的機會更值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。