00918配息11％至13％像家常便飯…不到3年規模進前10！懶錢包：高股息黑馬衝上績效王

說到台灣最會漲的高股息ETF，你會先想到誰？

是曾被稱為黑馬、漲幅大又抗跌的元大高息低波（00713）？ 是2023、2024 連續兩年高股息績效王的凱基優選高股息30（00915）？ 還是人氣無敵的高股息三巨頭：國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）？

這幾天在整理ETF資料時，我意外發現一檔新的「高股息黑馬」。

從上市至今兩年半多一點的時間，不只報酬率領先同類，成為高股息ETF中最強，甚至超越大盤加權報酬指數。

沒錯，就是大華優利高填息30（00918）

它的知名度現在不算低，因為表現太好，加上高配息與約12％的殖利率，在存股族中已經很受歡迎。就來看看00918的特色與優勢：

基本資料與指數編制

00918成立於2022年11月15日，11月24日上市，發行價15元，追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」。

每年6月、12月檢視成分股，一年配息四次（3、6、9、12 月）。

成分股由市值前150大股票篩選，依股利率取前33％合格名單，再看最近最多15次的除息資料，依填息比率排序，選出前30檔，權重依股利率加權並調整自由流通市值，上限為8%。

理念很簡單：從有穩定獲利的企業中，挑出兼具高股息與高填息的股票，股利與股價兼顧。

00918雖上市不到三年，規模與受益人數已進入國內股票型ETF前十名，可說是高股息新星。

四大亮點

11%到13%的超高殖利率

除了首配年化殖利率4%較低外，之後往配息超人的方向發力都在11%至13%之間好像家常便飯，其實相當離譜的高；不少ETF可能一年都沒漲這麼高。

2024年大盤殖利率3.27%，00918追蹤指數為5.56%，已經很高股息了，但拿來跟實際配發比，真是小巫見大巫。

00918曾因動用不該配的項目被金管會糾正，外界質疑高殖利率的可持續性，不過投信回應已調整分類，配息依然亮眼。

短期維持高配息應該沒問題，但長期還要觀察行情與資本利得支撐力。

績效王

從2022年11月上市至2025年7月24日，總報酬率達88.99%，擊敗00915的86.01%與0056的73.95%。

雖然近一年或近兩年表現不如想像中突出，但因2023年AI題材帶動高股息ETF爆發，奠定了領先優勢。

成分股與產業配置

2025年7月調整後，金融保險比重上升，電子類股仍占最大比重但低於五成。整體產業分布多元，策略偏積極進攻型，不是純防禦存股。

人氣翻倍成長

剛掛牌時規模僅1.5億元、股東1453 人，2023 年第二次配息年化殖利率衝上13.86%，股東數一個月增至1.9萬人。

2024年底已達21萬人，成為國內股票型ETF人氣前段班。

心得

00918靠高配息與不錯的總報酬率，從默默無名變成媒體焦點。

不過它上市時間短，尚未經歷完整景氣循環，能否長期維持「高股息績效王」地位，還需要時間驗證。對存股族而言，殖利率固然吸引人，但總報酬率才是關鍵，股價成長與再投入才能讓收益最大化。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。