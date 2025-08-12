台股創高還能賺股息！8月高股息ETF人氣王出爐 00961增幅稱霸
進入8月以來，台股在關稅利空出盡與美股創高交錯影響下，走勢仍維持多頭格局。儘管短線上指數一度回測23,887點，但在權值與高價股領軍，加上PCB、無人機、機器人等題材股輪動下，大盤迅速收復跌幅並再創波段新高。這種背景下，投資人對高股息ETF的資金配置卻出現分化，多數產品受益人數成長趨緩，唯有少數逆勢吸金。
在這波資金流向中，FT臺灣永續高息（00961）為最大亮點。7月，00961受益人數飆增293.27％，居全市場ETF增幅之冠；進入8月首周，雖然整體高股息ETF市場已有降溫跡象，但00961仍維持8.58％的受益人數增幅，穩居高股息ETF人氣增溫的榜首。不論是海內外類型的高息ETF，00961的增長幅度都明顯領先，顯示其吸引資金的能力在震盪市況中依舊出色。
法人分析，觀察8月首周的市場數據，高股息ETF前十名中，僅有包括00961在內的六檔呈現總受益人數正成長，其他多數產品出現資金流出或停滯。這種情況反映，台股指數持續樂觀創高下，部分投資人選擇獲利了結，資金從高股息產品撤出，轉向其他題材或短線標的。然而，00961之所以能夠逆勢吸引資金，除了具備高股息特性外，其配息率維持高檔逼近10％，及永續選股策略與市場題材契合度，也是關鍵因素。
此外，近期市場在權值股與特定電子族群領漲下，00961的成分股受惠度相對高，配息率與填息表現也成為投資人關注焦點。從產業面來看，高股息ETF的投資標的多集中於成熟製造、金融、電子上游等具穩定現金流的企業。在台股仍處於多頭架構、且關稅議題暫未形成系統性風險的情況下，這些企業的獲利能見度仍高，支撐了高股息ETF的投資吸引力。
展望後市，理財專家分析，00961在成分股表現與市場題材間取得平衡，有機會在高股息ETF市場保持領先地位。不過，投資人仍需留意大盤高檔震盪可能帶來的短期資金波動，以及國際利率、匯率與政策環境變化，對股息殖利率的相對吸引力影響，隨著指數屢創新高，市場對股息收益、資本利得的平衡點將更謹慎評估，短線資金可能隨大盤波動而進出。
8月開局 高股息ETF人氣流向
|代號
|公司
|總受益人數
|8月首周受益人增幅(%)
|7月受益人數增幅(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|22,290
|8.58
|293.27
|00984A
|主動安聯台灣高息
|9,869
|5.31
|- -
|00701
|國泰股利精選30
|41,691
|4.75
|-1.29
|00900
|富邦特選高股息30
|190,400
|0.60
|-0.17
|00771
|元大US高息特別股
|2,373
|0.25
|-0.46
|00919
|群益台灣精選高息
|1,327,979
|0.02
|0.66
|00878
|國泰永續高股息
|1,729,582
|-0.04
|-0.55
|0056
|元大高股息
|1,479,878
|-0.20
|0.48
|00882
|中信中國高股息
|116,444
|-0.33
|-0.12
|00713
|元大台灣高息低波
|418,776
|-0.37
|-0.80
資料來源：CMoney 資料日期：截至8/8
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言