台股創高還能賺股息！8月高股息ETF人氣王出爐 00961增幅稱霸

聯合新聞網／ 綜合報導
00961逆勢吸金稱霸高股息ETF 7月受益人數暴增逾293％、8月續居增幅榜首。中央社
00961逆勢吸金稱霸高股息ETF 7月受益人數暴增逾293％、8月續居增幅榜首。中央社

進入8月以來，台股在關稅利空出盡與美股創高交錯影響下，走勢仍維持多頭格局。儘管短線上指數一度回測23,887點，但在權值與高價股領軍，加上PCB、無人機、機器人等題材股輪動下，大盤迅速收復跌幅並再創波段新高。這種背景下，投資人對高股息ETF的資金配置卻出現分化，多數產品受益人數成長趨緩，唯有少數逆勢吸金。

在這波資金流向中，FT臺灣永續高息（00961）為最大亮點。7月，00961受益人數飆增293.27％，居全市場ETF增幅之冠；進入8月首周，雖然整體高股息ETF市場已有降溫跡象，但00961仍維持8.58％的受益人數增幅，穩居高股息ETF人氣增溫的榜首。不論是海內外類型的高息ETF，00961的增長幅度都明顯領先，顯示其吸引資金的能力在震盪市況中依舊出色。

法人分析，觀察8月首周的市場數據，高股息ETF前十名中，僅有包括00961在內的六檔呈現總受益人數正成長，其他多數產品出現資金流出或停滯。這種情況反映，台股指數持續樂觀創高下，部分投資人選擇獲利了結，資金從高股息產品撤出，轉向其他題材或短線標的。然而，00961之所以能夠逆勢吸引資金，除了具備高股息特性外，其配息率維持高檔逼近10％，及永續選股策略與市場題材契合度，也是關鍵因素。

此外，近期市場在權值股與特定電子族群領漲下，00961的成分股受惠度相對高，配息率與填息表現也成為投資人關注焦點。從產業面來看，高股息ETF的投資標的多集中於成熟製造、金融、電子上游等具穩定現金流的企業。在台股仍處於多頭架構、且關稅議題暫未形成系統性風險的情況下，這些企業的獲利能見度仍高，支撐了高股息ETF的投資吸引力。

展望後市，理財專家分析，00961在成分股表現與市場題材間取得平衡，有機會在高股息ETF市場保持領先地位。不過，投資人仍需留意大盤高檔震盪可能帶來的短期資金波動，以及國際利率、匯率與政策環境變化，對股息殖利率的相對吸引力影響，隨著指數屢創新高，市場對股息收益、資本利得的平衡點將更謹慎評估，短線資金可能隨大盤波動而進出。

8月開局 高股息ETF人氣流向

代號公司總受益人數8月首周受益人增幅(%)7月受益人數增幅(%)
00961FT臺灣永續高息22,2908.58293.27
00984A主動安聯台灣高息9,8695.31- -
00701國泰股利精選3041,6914.75-1.29
00900富邦特選高股息30190,4000.60-0.17
00771元大US高息特別股2,3730.25-0.46
00919群益台灣精選高息1,327,9790.020.66
00878國泰永續高股息1,729,582-0.04-0.55
0056元大高股息1,479,878-0.200.48
00882中信中國高股息116,444-0.33-0.12
00713元大台灣高息低波418,776-0.37-0.80

資料來源：CMoney　資料日期：截至8/8

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

