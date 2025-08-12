11檔受益人創新高 台股 ETF 以高息型與主動式為主

根據集保戶股權分散8月8日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人增加16,799人，總人數來到11,250,248人，2025年來增加1,024,412人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息(00919)、主動群益台灣強棒(00982A)、元大台灣50(0050)在內共11檔受益人數創高。整體來看，這11檔受益人創新高的台股ETF，仍以高息型與主動式為主，其中維持配息新高的00919人氣持續暢旺，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF人數也全數創新高，市值型僅有0050上榜；團隊績效來看，群益投信旗下有三檔台股ETF受益人數創高表現最佳，其次野村、國泰各有2檔上榜。

法人表示，00982A在7月31公告首次配息0.236元，成為首檔配息的台股主動式ETF，以7月31日收盤價來計算，預估年化配息率逾8%，超越許多號稱高息的台股ETF；00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，目前台股技術面強勢，指數站上所有均線，外資現貨持續買超、期貨空單降低至5萬口之下，均有利多方，惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩週內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線上台股指數震盪盤堅。雖然川普重稅政策形式上為負面消息，但條件豁免與產業布局已大致明朗，短期為市場帶來「落地利多」效應。不確定性下降、資金重回半導體權值股，將帶動台股回穩並偏多發展，配置上建議布局流動性佳的績優中大型權值股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。