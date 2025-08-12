快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

11檔受益人創新高 台股 ETF 以高息型與主動式為主

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11檔受益人創新高的台股ETF (資料來源：CMoney)
11檔受益人創新高的台股ETF (資料來源：CMoney)

根據集保戶股權分散8月8日最新統計資料顯示，上周台股ETF受益人增加16,799人，總人數來到11,250,248人，2025年來增加1,024,412人。進一步觀察台股ETF受益人單檔表現，仍有包括群益台灣精選高息(00919)、主動群益台灣強棒(00982A)、元大台灣50(0050)在內共11檔受益人數創高。整體來看，這11檔受益人創新高的台股ETF，仍以高息型與主動式為主，其中維持配息新高的00919人氣持續暢旺，包括00982A在內的5檔主動式台股ETF人數也全數創新高，市值型僅有0050上榜；團隊績效來看，群益投信旗下有三檔台股ETF受益人數創高表現最佳，其次野村、國泰各有2檔上榜。

法人表示，00982A在7月31公告首次配息0.236元，成為首檔配息的台股主動式ETF，以7月31日收盤價來計算，預估年化配息率逾8%，超越許多號稱高息的台股ETF；00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日，。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，目前台股技術面強勢，指數站上所有均線，外資現貨持續買超、期貨空單降低至5萬口之下，均有利多方，惟美國將公告台灣對等關稅稅率、及兩週內公告232條款半導體調查結果，干擾投資人情緒，預估短線上台股指數震盪盤堅。雖然川普重稅政策形式上為負面消息，但條件豁免與產業布局已大致明朗，短期為市場帶來「落地利多」效應。不確定性下降、資金重回半導體權值股，將帶動台股回穩並偏多發展，配置上建議布局流動性佳的績優中大型權值股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 群益 台股指數

延伸閱讀

壽險買盤救援 台股黑翻紅…權王一度攻上1,195元天價

外資買亞股最愛台灣 聚焦科技趨勢及定價權強的企業

統一奔騰躍300俱樂部

股匯不同調 台股漲百點新台幣連2貶收29.916元

相關新聞

0050拆分後討論熱度下降？專家指「2亮點」醞釀中：高資產族也卡位節稅

0050今年六月「一拆四」後，每張價格從過去約20萬元調整至僅需5萬元左右即可入手，理論上應更容易引發市場熱議。然而，市場討論的熱度卻似乎在分割後快速退燒。表面冷清的背後，其實正孕育著兩個值得注意的關鍵亮點。

台股創高還能賺股息！8月高股息ETF人氣王出爐 00961增幅稱霸

進入8月以來，台股在關稅利空出盡與美股創高交錯影響下，走勢仍維持多頭格局。儘管短線上指數一度回測23,887點，但在權值與高價股領軍，加上PCB、無人機、機器人等題材股輪動下，大盤迅速收復跌幅並再創波

ETF定期定額 0050奪冠

臺灣證券交易所昨（11）日公布7月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強排名不變，其中，定期定額王元大台灣50（0...

群益短天期美債ETF 25日開募

五年多來第一檔短天期美債ETF將募集。群益ESG投等債0-5（00985B）將於在8月25日開募、預計9月11日掛牌，希...

大盤創史上第二高 17檔台股ETF跟著創高

大盤11日開低走高，在台積電（2330）領軍之下，上漲114.24點，續創今年新高，也是歷來第二高。大盤氣勢如虹，帶動台...

群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。