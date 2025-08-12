快訊

台灣代表團突取消拜會 南韓真相和解委委員長怒：傲慢無禮永留我心

蘋果申請iPhone「單塊玻璃」專利！六面玻璃包覆、一體化機身都能觸控

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

17萬受益人領超過24億元 國泰兩檔 ETF 發錢了

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信旗下兩檔債券ETF─國泰投資級公司債 (00725B)與國泰10Y+金融債(00933B)8月11日同步發放股利，總計發放超過24億元股息，約有17萬受益人受惠。

國泰投信投資長鄭立誠指出，近期台股與美股位在高點震盪，股市創高後，部分資金開始尋求風險較低、收益較為穩定的投資標的，觀察債券ETF已重回市場目光，全台債券型基金單週規模成長逾390億元。根據研究機構LSEG Lipper 統計，截至8月6日當週，全球股票型基金已連續兩周出現資金淨流出，主要原因包含川普宣布將對加拿大、巴西、印度及台灣等多個貿易夥伴祭出高額關稅，衝擊國際貿易情緒，加上美國最新7月非農就業數據不如預期，使得投資人風險偏好明顯收斂，債券市場吸引力提升。

國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人游日傑表示，在債券標的選擇上，投資人可順勢搭配川普政策方向進行配置，受到川普2.0助攻的重要產業即包括金融業，川普主張放寬監管、減少政府干預，有機會為金融業增添獲利動能，00933B掌握金融巨頭標的，投資範圍遍及全球，囊括眾多優質大型的金融企業，摩根士丹利、花旗集團、美國銀行、高盛、摩根大通都是成分債之一，且信用評等皆為投資等級，違約風險較低，安全性相對高，因採每月配息機制，廣受退休族群喜愛。

國泰投資級公司債 (00725B)規模1,199億元，流動性佳，有季配息機制，可跟00933B作為債券ETF搭配，聚焦信評BBB級的美元投資級債券，且落實產業分散，以通訊、能源、科技、醫療保健等，有助債息再升級，並降低單一產業風險，成分股涵蓋多檔知名企業，包含甲骨文、雷神、英特爾等等，投資級公司債具有較佳的息收表現，適合有領息需求的投資人。

展望股債後市，法人機構認為，美國股市4月的下跌潮已成為熊市終結的分水嶺，接下來有望迎接牛市，目前處於牛市初期階段，國泰投信ETF研究團隊表示，建議投資人可以在回檔時積極布局，把握長線增值機會，也可採取定期定額策略，分批進場攤平持有成本，在股市上行周期中，均衡配置債券部位，有機會在波動市場中同時兼顧成長與防禦。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 債券ETF

延伸閱讀

川普關稅新進度催化！他看好「台股創高勢在必行」 網卻唱衰：會秒跌

提名首席經濟學家任勞工統計局長 川普：未來數據會誠實、準確

授權部署國民兵打擊華府犯罪 川普再點名紐約、芝加哥

擬周五見普亭 川普：盼促成俄烏領袖見面

相關新聞

0050拆分後討論熱度下降？專家指「2亮點」醞釀中：高資產族也卡位節稅

0050今年六月「一拆四」後，每張價格從過去約20萬元調整至僅需5萬元左右即可入手，理論上應更容易引發市場熱議。然而，市場討論的熱度卻似乎在分割後快速退燒。表面冷清的背後，其實正孕育著兩個值得注意的關鍵亮點。

台股創高還能賺股息！8月高股息ETF人氣王出爐 00961增幅稱霸

進入8月以來，台股在關稅利空出盡與美股創高交錯影響下，走勢仍維持多頭格局。儘管短線上指數一度回測23,887點，但在權值與高價股領軍，加上PCB、無人機、機器人等題材股輪動下，大盤迅速收復跌幅並再創波

ETF定期定額 0050奪冠

臺灣證券交易所昨（11）日公布7月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強排名不變，其中，定期定額王元大台灣50（0...

群益短天期美債ETF 25日開募

五年多來第一檔短天期美債ETF將募集。群益ESG投等債0-5（00985B）將於在8月25日開募、預計9月11日掛牌，希...

大盤創史上第二高 17檔台股ETF跟著創高

大盤11日開低走高，在台積電（2330）領軍之下，上漲114.24點，續創今年新高，也是歷來第二高。大盤氣勢如虹，帶動台...

群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。