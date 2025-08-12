17萬受益人領超過24億元 國泰兩檔 ETF 發錢了

國泰投信旗下兩檔債券ETF─國泰投資級公司債 (00725B)與國泰10Y+金融債(00933B)8月11日同步發放股利，總計發放超過24億元股息，約有17萬受益人受惠。

國泰投信投資長鄭立誠指出，近期台股與美股位在高點震盪，股市創高後，部分資金開始尋求風險較低、收益較為穩定的投資標的，觀察債券ETF已重回市場目光，全台債券型基金單週規模成長逾390億元。根據研究機構LSEG Lipper 統計，截至8月6日當週，全球股票型基金已連續兩周出現資金淨流出，主要原因包含川普宣布將對加拿大、巴西、印度及台灣等多個貿易夥伴祭出高額關稅，衝擊國際貿易情緒，加上美國最新7月非農就業數據不如預期，使得投資人風險偏好明顯收斂，債券市場吸引力提升。

國泰10Y+金融債(00933B)基金經理人游日傑表示，在債券標的選擇上，投資人可順勢搭配川普政策方向進行配置，受到川普2.0助攻的重要產業即包括金融業，川普主張放寬監管、減少政府干預，有機會為金融業增添獲利動能，00933B掌握金融巨頭標的，投資範圍遍及全球，囊括眾多優質大型的金融企業，摩根士丹利、花旗集團、美國銀行、高盛、摩根大通都是成分債之一，且信用評等皆為投資等級，違約風險較低，安全性相對高，因採每月配息機制，廣受退休族群喜愛。

國泰投資級公司債 (00725B)規模1,199億元，流動性佳，有季配息機制，可跟00933B作為債券ETF搭配，聚焦信評BBB級的美元投資級債券，且落實產業分散，以通訊、能源、科技、醫療保健等，有助債息再升級，並降低單一產業風險，成分股涵蓋多檔知名企業，包含甲骨文、雷神、英特爾等等，投資級公司債具有較佳的息收表現，適合有領息需求的投資人。

展望股債後市，法人機構認為，美國股市4月的下跌潮已成為熊市終結的分水嶺，接下來有望迎接牛市，目前處於牛市初期階段，國泰投信ETF研究團隊表示，建議投資人可以在回檔時積極布局，把握長線增值機會，也可採取定期定額策略，分批進場攤平持有成本，在股市上行周期中，均衡配置債券部位，有機會在波動市場中同時兼顧成長與防禦。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。