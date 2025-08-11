群益短天期美債ETF 25日開募

五年多來第一檔短天期美債ETF將募集。群益ESG投等債0-5（00985B）將於在8月25日開募、預計9月11日掛牌，希望為投資人在多變的利率環境下打造收益、抗震雙有感的存債新選擇。

台灣上一波短天期美債ETF密集在2019年募集及成立，當時利率仍在低檔，短天期債券ETF適合資金短期停泊。

五年多後，歷經美國聯準會（Fed）在2022年暴力升息之後，目前降息前景不明，短天期債ETF不但有較高殖利率的優勢，且利率敏感度低。群益ESG投等債0-5的募集備受關注。

群益投信債券ETF研究團隊指出，群益ESG投等債0-5可以視為短天期版的群益ESG投等債20+，採用同樣的三高經典配方，也就是高ESG標準、高品質及高票面利率。群益ESG投等債20+最新規模為2,339億元，為全球最大ESG投等債ETF。

群益ESG投等債0-5選券首先聚焦ESG表現佳的高標準標的，再從中篩選信評為BBB級高品質企業，並進一步選取票面利率大於4.5%以上、債券發行剩餘年限小於五年、且至少滿一個月的優質高票面利率的ESG短天期BBB級公司債，同步顧及成分券的流動性與排除爭議產業。

每股發行價格為10元，即一張只要1萬元即可入手，採取月配息機制；產業布局多元，囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等。

追蹤指數為ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數，票面利率5.52%，年化波動度2.23%。

群益投信債券ETF研究團隊表示，群益ESG投等債0-5的產品定位訴求ONE三大精神，首先為抗震首選（Optimum），因為短債的波動較低，在市況不穩時，可望加強投資組合防禦能力。

N為優勢均衡（Nice Balance），基於短債現階段收益仍具吸引力、低存續期受利率變化影響較小，以取得收益與利率風險較佳平衡點；E代表收益核心（Essence），群益ESG投等債0-5追蹤指數80%總報酬來自於債息收益，可說債息為驅動報酬的主角，同步為價格波動提供緩衝。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。