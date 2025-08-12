快訊

ETF定期定額 0050奪冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所昨（11）日公布7月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強排名不變，其中，定期定額王元大台灣50（0050）單月大增11.48萬戶，達43.4萬戶，再度改寫新高，也是首檔達陣40萬人里程碑的ETF。

進一步觀察，元大台灣50近期的定期定額表現，6月戶數雖較5月減少43,812戶，乍看數據驚人，其實是因為執行分割作業，6月11日至17日暫停交易五天，若投資人設定的定期定額扣款日在此期間內，則不扣款，進行影響6月定期定額交易戶數統計資料；如今，7月數據出爐，也先前預期般回歸正常，受到分割後親民入手價、低費用率、台股反彈、政經不確定性降低等優勢帶動，定期定額單月大幅成長35.9%。

至於第二名的國泰永續高股息29.86萬戶、元大高股息26.9萬戶、富邦台50的24.19萬戶、群益台灣精選高息13.77萬戶，ETF前20大排名變。

不過，對比6月定期定額交易戶數，不到半數標的呈現增加，其中，元大台灣50增加114,879戶最多、其次為群益台灣精選高息6,297戶、元大高股息1,705戶排第三多。

此外，如統一FANG+、國泰費城半導體、大華優利高填息30、元大S&P 500、富邦NASDAQ以及復華S&P 500成長也是呈現月增表現。

至於個股部分，前五強排名不變，台積電10.44萬戶、兆豐金2.85萬戶、玉山金2.77萬戶、中信金1.75萬戶、鴻海1.72萬戶。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

