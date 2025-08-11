快訊

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

沈玉琳罹血癌「還原就醫始末」曝轉院時間點 進行高強度化療

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

大盤創史上第二高 17檔台股ETF跟著創高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
ETF示意圖。圖／ingimage

大盤11日開低走高，在台積電（2330）領軍之下，上漲114.24點，續創今年新高，也是歷來第二高。大盤氣勢如虹，帶動台股ETF績效紅通通，統計更有17檔領先大盤創下收盤新高。觀察這17檔收盤創新高的台股ETF中，主動群益台灣強棒（00982A）以上漲1.53%、成交量10.3萬張，成為價量齊揚的台股ETF。

法人表示，00982A在7月31公告首次配息0.236元後，由於預估年化配息率逾8%，8月以來投資人卡位資金挹注不斷，00982A除息日為8月18日，參與除息最後買進日為8月15日。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度尋求超額報酬機會等。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台股整體看來仍為選股不選市表現，大盤融資金額仍在2,300億低檔水準，散戶雖開始回籠但籌碼還沒失控，在籌碼沉澱下有利後市多方。產業部分，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復後，仍能重拾過去成長動能，逢低分批布局中長線趨勢標的。看好先進製程、IC設計、CCL／PCB／ABF產業龍頭、高配息AI server ODM及關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技（新藥與CDMO龍頭廠商）、資產管理龍頭、高配息金控及營建商辦龍頭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 配息

延伸閱讀

股匯不同調 台股漲百點新台幣連2貶收29.916元

台股盤中距歷史高點僅200點！郭哲榮：權值股領軍、00687B也要噴

無懼川普關稅添亂？ 台股盤中上衝至24,101點、多空激戰

消息、展望正向加持 安聯投信：台股維持高檔震盪

相關新聞

大盤創史上第二高 17檔台股ETF跟著創高

大盤11日開低走高，在台積電（2330）領軍之下，上漲114.24點，續創今年新高，也是歷來第二高。大盤氣勢如虹，帶動台...

群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00...

0056配多少0050不足就賣股補足…結果報酬誰贏？邏輯投資：張數與安心感非最重要

高股息ETF 其實去年底就花時間算過0050、0056，在假定0050提領金額（獲利）必須等於0056配發現金股利的狀況下，最終二者的投資報酬差異。 當然你可以說過去不等於未來，但如果回測過去數據

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

今天高股息ETF也是一樣不太好 然後季配組月配0056、00878、00919還是一樣，由00919奪得跌幅最多的寶座。 00919怎麼了？我也不知道，我只知道依據籌碼K的資料，00919創ETF

00882又轉強？小童點名中港股市成長潛力…布局機會來了！

比起現在去追台股美股，我會更喜歡這個投資市場... 嗨大家好，我是小童。美股幾乎天天創高，台股也從我們分享四月抄底後反彈將近四成，而越南股市在近期更是如期的強烈大漲。那到底後續還有什麼投資市場或

00985B 8月25日展開募集 三高經典配方打造收益新解方

2025年來聯準會降息節奏反覆，令債券投資人感到煎熬，近日市場對於9月降息預期升溫，一度提振市場信心，然在降息時程還具不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。