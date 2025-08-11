富邦投信第一檔主動式債券ETF 「富邦優選收益傘型基金」獲准募集

進入下半年，市場焦點仍圍繞在政策動向與通膨數據兩大主軸，債券市場則因高利率環境提供具吸引力的息收條件，加上信用利差穩定，形成適合主動型操作的有利場景。在此背景下，富邦投信順勢布局，日前向主管機關遞件申請旗下第一檔主動式債券ETF──「富邦優選收益傘型基金」已於2025年8月11日獲准募集。

該基金旗下兩檔子基金分別為富邦環球動態入息投資級債主動式ETF、富邦環球複合優選收益債主動式ETF，基金簡稱分別為主動富邦動態入息、主動富邦複合收益，兩檔基金的保管銀行皆為第一商業銀行，各子基金首次募集金額最高為新台幣200億元。

富邦投信指出，主動富邦動態入息將100%布局在投資等級債，以強化總報酬機會為投資目標，主要投資於投資等級美元公司債，並依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

主動富邦複合收益則以投等債為主，非投等債的比重至多20%，主要投資於投資等級美元公司債，並適度投資非投資等級債券追求合理風險溢酬，該基金將依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

近年來，主動式ETF已成為全球資本市場的新興趨勢。根據彭博統計，2024 年全球主動式ETF市值已占整體ETF比重的7.9%，明顯高於五年前的3.7%。此外，Brown Brothers Harriman & Co.（BBH）在2025 ETF調查中指出，全球高達97%的受訪者表示未來將增加主動式ETF配置，主因包括：更高的資訊透明度、費用優勢，以及主動管理在震盪市場中提升報酬的潛力。

富邦投信表示，高利率時代雖帶來資產波動加劇，卻也為主動操作創造機會之窗。主動式債券ETF結合ETF的低成本與流動性優勢，以及主動管理的策略彈性，正逐漸成為資產配置的新核心。對投資人而言，在維持既有交易習慣下，即可享有更貼近市場脈動的債券配置模式；對資產管理業者來說，這更是展現研究實力與產品差異化的絕佳舞台。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。