美科技巨頭帶動AI行情 投資人搶進美股ETF、這檔受益人周增數奪冠

隨著關稅政策逐漸明朗，投資人信心回升，市場資金逐漸回流。統計海外股票ETF受益人數上周增加約1.3萬人，其中有6檔單周受益人數增加逾千人，統一美國50（009811） 周增7,526人，奪得單周增加人數冠軍；統一FANG+（00757）則奪下總受益人數冠軍寶座，兩檔ETF都以美國大型股為核心，投資人可依自己的投資目標，建構自己理想的美股組合。

根據CMoney截至8月8日最新數據，剛上市不到一個月的統一美國50單周受益人數淨增7,526人，穩居冠軍位置，遠超其他ETF。在上周增加逾千人的6檔ETF中，美股ETF占據4個席位，總受益人數是由堪稱美股ETF指標的統一FANG+以8.3萬人的成績奪得。

兩檔ETF都由統一投信發行，009811追蹤美國市值前50大藍籌股，其產業分布涵蓋科技、消費、金融與醫療等多元產業；00757則聚焦美國十大科技巨頭，專注於高成長的科技與AI題材。

投信法人表示，美股已公布的企業財報約87%優於市場預期，其中Microsoft、Meta等大型科技公司利多消息，推升AI相關供應鏈、網通設備及零組件產業價格與動能。五大雲端服務商持續擴大資本支出，加強資料中心及運算基礎建設，產生明顯外溢效應，支撐相關產業。整體而言，科技業、製造業、醫藥等領域保持穩健的資本支出，支撐美國經濟的後續動能。

單周受益人數增加逾千人的6檔海外股票ETF 包括統一美國50、國泰數位支付服務（00909）、統一FANG+、新光美國電力基建（009805）、元大航太防衛科技（00965）、國泰費城半導體（00830）。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。