快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

富邦投信第一檔主動式債券ETF「富邦優選收益傘型基金」獲准募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦優選收益傘型基金介紹。資料來源：富邦投信整理、資料日期：2025/8
富邦優選收益傘型基金介紹。資料來源：富邦投信整理、資料日期：2025/8

進入下半年，市場焦點仍圍繞在政策動向與通膨數據兩大主軸。債券市場則因高利率環境提供具吸引力的息收條件，加上信用利差穩定，形成適合主動型操作的有利場景。

在此背景下，富邦投信順勢布局，日前向主管機關遞件申請旗下第一檔主動式債券ETF—「富邦優選收益傘型基金」已於8月11日獲准募集。該基金旗下兩檔子基金分別為「富邦環球動態入息投資級債主動式ETF」、「富邦環球複合優選收益債主動式ETF」，基金簡稱分別為主動富邦動態入息、主動富邦複合收益，兩檔基金的保管銀行皆為第一商業銀行，各子基金首次募集金額最高為新臺幣200億元。

富邦投信指出，主動富邦動態入息將100%布局在投資等級債，以強化總報酬機會為投資目標，主要投資於投資等級美元公司債，並依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

至於主動富邦複合收益則以投等債為主，非投等債的比重至多20%，主要投資於投資等級美元公司債，並適度投資非投資等級債券追求合理風險溢酬，該基金將依據景氣循環位置、貨幣政策動向與市場風險情緒，調整不同信評與地區的債券配置比重。

近年來，主動式ETF已成為全球資本市場的新興趨勢。根據彭博統計，2024年全球主動式ETF市值已占整體ETF比重的7.9%，明顯高於五年前的3.7%。此外，Brown Brothers Harriman & Co.（BBH）在 2025 ETF調查中指出，全球高達97%的受訪者表示未來將增加主動式ETF配置，主因包括更高的資訊透明度、費用優勢，以及主動管理在震盪市場中提升報酬的潛力。

富邦投信表示，高利率時代雖帶來資產波動加劇，卻也為主動操作創造了機會之窗。主動式債券ETF結合了ETF的低成本與流動性優勢，以及主動管理的策略彈性，正逐漸成為資產配置的新核心。對投資人而言，在維持既有交易習慣下，即可享有更貼近市場脈動的債券配置模式；對資產管理業者來說，這更是展現研究實力與產品差異化的絕佳舞台。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 富邦投信

延伸閱讀

短天期債可攻可守 配置靈活兼顧收益、抗震

散戶買海外債 門檻降低

賣股自救變回補！壽險與銀行6月加碼台股逾千億 搶發股利財

新公司債發行 突破1兆美元

相關新聞

0056配多少0050不足就賣股補足…結果報酬誰贏？邏輯投資：張數與安心感非最重要

高股息ETF 其實去年底就花時間算過0050、0056，在假定0050提領金額（獲利）必須等於0056配發現金股利的狀況下，最終二者的投資報酬差異。 當然你可以說過去不等於未來，但如果回測過去數據

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

今天高股息ETF也是一樣不太好 然後季配組月配0056、00878、00919還是一樣，由00919奪得跌幅最多的寶座。 00919怎麼了？我也不知道，我只知道依據籌碼K的資料，00919創ETF

群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00...

00882又轉強？小童點名中港股市成長潛力…布局機會來了！

比起現在去追台股美股，我會更喜歡這個投資市場... 嗨大家好，我是小童。美股幾乎天天創高，台股也從我們分享四月抄底後反彈將近四成，而越南股市在近期更是如期的強烈大漲。那到底後續還有什麼投資市場或

00985B 8月25日展開募集 三高經典配方打造收益新解方

2025年來聯準會降息節奏反覆，令債券投資人感到煎熬，近日市場對於9月降息預期升溫，一度提振市場信心，然在降息時程還具不...

分割後親民入手價獲青睞 定期定額王0050大增11.48萬戶

臺灣證券交易所11日公布7月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強排名不變，其中，定期定額王元大台灣50（0050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。