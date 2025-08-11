金管會推動台日跨境ETF 野村009812獲准發行

快訊

中央社／ 台北11日電

金管會全力打造台灣成為亞洲資產管理中心，為擴展商品國際化與國際交流，積極推動台日跨境ETF，首檔野村日本東證ETF（009812）已獲准發行。

野村投信今天宣布，009812已於8月7日取得主管機關的核准函，暫訂9月1日至4日展開募集，預計9月18日掛牌上市，將成為首檔台日跨境掛牌的ETF。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，009812並非直接投資日股，而是連結NEXTFUNDS東證股價指數連動型上市投資信託ETF（代碼1306.JP），為日本規模最大、也是亞洲規模第1大的ETF，已成立近25年，有「日本國民ETF」之稱。

黃宏治表示，009812發行價為新台幣10元，連結的ETF主要投資日本東證一部的上市公司。台灣投資人透過買進009812，可以輕鬆前進日股，享有免複委託、免換匯、零距離、零延遲等優點。

為打造台灣成為亞洲資產管理中心，金管會將推動台日跨境ETF相互掛牌列為「擴大投資台灣計畫」中「資本市場國際合作」項下的重要措施。

經證交所與日本交易所洽談後，雙方均有意推動ETF相互掛牌合作，金管會於2024年底公告日本為台灣承認的境外ETF基金註冊地與基金管理機構所在地，以促進兩地市場交易所ETF跨境上市，希望藉由台日ETF相互於對方交易所掛牌，一方面擴大台灣業者拓展海外市場商機，也滿足台灣投資人全球資產配置的需求，提供更多元商品選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 日本

