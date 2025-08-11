快訊

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

超過160億！長榮集團遺產官司 北院裁定應付張國煒股利股息

群益ESG投等債0-5 00985B 8月25日展開募集

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
群益ESG投等債0-5將展開募，由左至右為經理人謝明志、總經理陳明輝、董事長賴政昇、資深執行副總林慧玟、投資處副總張菁惠。（圖:群益投信提供）
群益ESG投等債0-5將展開募，由左至右為經理人謝明志、總經理陳明輝、董事長賴政昇、資深執行副總林慧玟、投資處副總張菁惠。（圖:群益投信提供）

今年來聯準會降息節奏反覆，令債券投資人感到煎熬，近日市場對於9月降息預期升溫，一度提振市場信心，但在降息時程還具不確定性下，利率風險也仍須提防。群益投信表示，短天期投資等級債因具有收益穩健與存續期低的優勢，正是當前投資人可用於兼顧息收來與波動控管的首選資產。

群益投信發行市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF-群益ESG投等債0-5 （00985B），將在8月25日展開募集、預計9月11日掛牌，IPO每股發行價格為10元，也就是一張只要1萬元就可入手，採取月配息機制，產業布局多元，囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等。

群益投信債券ETF研究團隊表示，00985B的產品定位訴求ONE三大精神，首先為Optimum抗震首選，因短債的波動較低，在市況不穩下，可望加強投資組合防禦能力；N為Nice Balance優勢均衡，基於短債現階段收益仍具吸引力、低存續期受利率變化影響較小之下，是投資者作為取得收益與利率風險較佳平衡點的理想標的；E代表Essence收益核心，分析00985B追蹤指數80%總報酬來自於債息收益，可說債息為驅動報酬的主角，也同步為價格波動提供緩衝。

群益投信債券ETF研究團隊進一步指出，探究00985B的成分券篩選準則，更是延續全球最大ESG投等債ETF-00937B群益ESG投等債20++的三高經典配方，可以視為短天期版的00937B。00985B選券首先聚焦於ESG表現佳的高標準標的，再從中篩選信評為BBB級高品質企業，並進一步選取票面利率大於4.5%以上、債券發行剩餘年限小於5年、且至少滿1個月的優質高票面利率的ESG短天期BBB級公司債，當然也同步顧及成分券的流動性與排除爭議產業，經典配方再現，打造收益建立、波動控管一次滿足的新解方。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，從近年來引發金融市場震盪的三大事件來看，包括2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情肆虐，及2025年，也就是今年4月美國對等關稅震撼彈，期間全球股債市都出現回調，0-5年期、同時納入ESG選債標準的短天期債券指數展現其抗震力，更於2018年、2020年兩次事件期間分別逆勢上漲1.1％和0.6%，可見在面對市場波動下，短天期債顯露出更佳的防禦效果。

謝明志進一步說明，再從資金面來看，自去年9月聯準會展開本次降息循環以來，國庫券、投資級債明顯吸金，若再進一步細探存續期間，可觀察到5年期以下的短天期債券更受資金青睞，意味著在市場政經不確定性環伺下，短天期債這類能提供穩健收益、資產品質無虞、波動度相對較低之特性更獲市場資金青睞，適度配置相關債券ETF有望為投資組合帶來抗震增益的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 00937B群益ESG投等債20+

延伸閱讀

短天期債可攻可守 配置靈活兼顧收益、抗震

8月新基金募集 債券 ETF 夯

短債人氣旺 股神也捧場

11檔台股ETF存股族創新高！盤勢震盪選誰易漲抗跌？中長期選股策略曝

相關新聞

0056配多少0050不足就賣股補足…結果報酬誰贏？邏輯投資：張數與安心感非最重要

高股息ETF 其實去年底就花時間算過0050、0056，在假定0050提領金額（獲利）必須等於0056配發現金股利的狀況下，最終二者的投資報酬差異。 當然你可以說過去不等於未來，但如果回測過去數據

0056、00878、00919奪得跌幅最多的寶座是它！「好強烈的愛」持有中信金126萬張

今天高股息ETF也是一樣不太好 然後季配組月配0056、00878、00919還是一樣，由00919奪得跌幅最多的寶座。 00919怎麼了？我也不知道，我只知道依據籌碼K的資料，00919創ETF

群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00...

00882又轉強？小童點名中港股市成長潛力…布局機會來了！

比起現在去追台股美股，我會更喜歡這個投資市場... 嗨大家好，我是小童。美股幾乎天天創高，台股也從我們分享四月抄底後反彈將近四成，而越南股市在近期更是如期的強烈大漲。那到底後續還有什麼投資市場或

00985B 8月25日展開募集 三高經典配方打造收益新解方

2025年來聯準會降息節奏反覆，令債券投資人感到煎熬，近日市場對於9月降息預期升溫，一度提振市場信心，然在降息時程還具不...

分割後親民入手價獲青睞 定期定額王0050大增11.48萬戶

臺灣證券交易所11日公布7月證券商承作定期定額數據，以ETF來看，前五強排名不變，其中，定期定額王元大台灣50（0050...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。