群益ESG投等債0-5 (00985B) 8月25日展開募集

群益投信發行的市場首檔可持有債券至到期、鎖定票面利率大於4.5%的短天期投資等級債ETF，群益ESG投等債0-5 (00985B)，將在8月25日展開募集、預計9月11日掛牌，IPO每股發行價格為10元，也就是一張只要1萬元即可入手，採取月配息機制，產業布局多元，囊括金融、消費、通訊、公用事業、科技、醫藥等等，為投資人在多變的利率環境下打造收益、抗震雙有感的存債新選擇。

群益投信債券ETF研究團隊表示，00985B的產品定位訴求ONE三大精神，首先為Optimum抗震首選，因短債的波動較低，在市況不穩下，可望加強投資組合防禦能力；N為Nice Balance優勢均衡，基於短債現階段收益仍具吸引力、低存續期受利率變化影響較小之下，是投資者取得收益與利率風險較佳平衡點的理想標的；E代表Essence收益核心，分析00985B追蹤指數80%總報酬來自於債息收益。

此外，探究00985B的成分券篩選準則，首先聚焦於ESG表現佳的高標準標的，再從中篩選信評為BBB級高品質企業、票面利率大於4.5%以上、債券發行剩餘年限小於5年、且至少滿1個月的優質高票面利率的ESG短天期BBB級公司債，也同步顧及成分券的流動性與排除爭議產業。群益ESG投等債0-5 (00985B)經理人謝明志表示，從近年來引發金融市場震盪的三大事件來看，包括2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情肆虐，以及2025年，也就是今年4月美國對等關稅震撼彈，期間全球股債市都出現回調，而0-5年期、同時納入ESG選債標準的短天期債券指數展現其抗震力，更於2018年、2020年兩次事件期間分別逆勢上漲1.1％和0.6%，可見在面對市場波動下，短天期債顯露出更佳的防禦效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。