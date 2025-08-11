0056配多少0050不足就賣股補足…結果報酬誰贏？邏輯投資：張數與安心感非最重要

高股息ETF

其實去年底就花時間算過0050、0056，在假定0050提領金額（獲利）必須等於0056配發現金股利的狀況下，最終二者的投資報酬差異。

當然你可以說過去不等於未來，但如果回測過去數據，在不同的時間段幾乎都得到相似的結果，那我覺得現在進行實驗的意義其實不大，跨不過去的，其實只是自己認知上的偏執與迷思而已。

有些投資朋友說得沒錯，「存」這個詞在台灣投資圈一直都有著獨特的地位，有的人「存」房子，有的人「存」股票，總覺得資產必須是以某種「不能減少」的實體標的作為其存在，卻忽略背後必須承擔的資產波動風險（以為ETF、債券、房價不會跌），以及總報酬率落後的相對損失，而後兩者才是投資更重要的事情，而非「張數」與「安心感」。

以下為2024年11月22日的貼文內容

再度花時間來探討一個似乎困擾許多投資人的問題：

「投資0050，每年賣掉其中一部分股票換『現金流』，最後你會把0050賣光光，變得一無所有嗎？」

部分投資高股息ETF（如0056）的人堅持不賣股票，每年只領取股息作為「現金流」，這並無不妥，然而其中的部分投資人似乎認為投資指數ETF（如0050），每年賣掉其中一部分股票來換取「現金流」，最終結果會是「什麼都沒有留下」，反觀高股息ETF投資人卻能繼續抱著股票，持續享受穩定的「現金流」回報，而這才是最適合「退休族」的投資方式，真是如此嗎？

其實我們只要簡單計算一下就知道真相了。

讓我們把時間倒回10年前，假設Ａ君與Ｂ君當時同樣年滿65歲準備退休，他們都拿出1,000萬元的現金，分別買入0056與0050。

這裡有個簡單的假設，就是Ａ君當年領了多少現金股利，Ｂ君就得賣出部分股票來獲得與A君相同的現金資產，例如2015年Ａ君領到42.96萬元的現金股利，Ｂ君只領到30萬元現金股利，因此Ｂ君得再根據當年底的收盤價，賣出2,131股0050來獲取與Ａ君相同數額的現金。

為什麼要做這個假設呢？因為這樣比較最公平，代表Ａ君跟Ｂ君每年領到的「現金股利」（也就是高股息ETF投資人強調的「現金流」）都一樣，差別只在於Ｂ君必須透過賣出部分0050的持股來補足所謂「現金流」的差額。

按照上述假設，我們可以陸續算出2015至2024年Ａ、Ｂ兩人領取的現金股利與持有股數，完整資料如圖所示，我也有把各年度的「現金股利」與「年底收盤價」等參數列出來，有興趣的朋友也可以自己試算看看。

結果如何呢？

1.Ｂ君（投資0050）10年下來資產總值約為2,350萬元，高於Ａ君（投資0056）的資產總值1,604萬元，你可以想成Ｂ君過了10年後，比Ａ君多了746萬元可以花用，可以享有更好的生活品質，也有更多資源能傳承後代。

2.Ｂ君的0050賣光光了嗎？實際上Ｂ君的0050張數從150張減少至約122張，聽起來好像很敗家，手上股票越賣越少，但因0050的長期漲幅遠高於0056，因此Ｂ君即便每年賣掉部分股票，家底卻是越來越厚實。

3.Ａ君股票張數不變，似乎很安全，每年的現金流也相當穩定，反觀Ｂ君還得賣股籌錢，心態容易崩壞，但真是如此呢？實際上從配息紀錄，你會發現0056並非每年都固定配息，股利每年有高有低，相信這也會同樣造成投資人不安，在我來看，Ａ、Ｂ兩個人投資的都是「股票資產」，都會受到價格波動影響，而價格波動的根源來自公司基本面與市場評價，因此兩個人投資的都是風險資產，只是Ａ君反映在股利上，Ｂ君反映在股價上，二者並無實質區別。

4.以「現金流」作為投資目的，並無不妥，但不該有「領現金股利」比較香，「賣股籌錢」比較危險的理解，這比較像是一種自我束縛的偏見。

5.投資人應該要更認真評估「長期投資」的回報差異，這裡我只試算了10年的差異，如果時間拉長，Ａ、Ｂ兩人之間的資產差距還會進一步拉開，不管你是打算60歲退休還是65歲退休，按照現代人的平均餘命已經達到80歲，光陰還很長，不該輕易放棄長期可觀的複利回報。

6.如果是年輕的投資人，更應該積極考慮長期總報酬差異與複利的威力，如果今天是從20歲算到60歲，你認為Ａ、Ｂ兩人過的生活品質會不會有差異呢？值得深思。

7.莫忘高股息ETF的本質是一籃子「台灣的企業股票」，本身仍屬於風險資產，如果是退休族想要追求穩定的現金流，建議增加債券的配置，如果還是想搭配股票資產提高長期報酬，也建議配置全球區域的指數ETF。

8.這一波討論比較大的問題，是看到許多台灣投資人似乎誤把高股息ETF視為保本又高報酬的無風險產品，還是希望投資朋友能夠充分了解自己的投資產品與其潛在風險，不要錯把近幾年的台股多頭視為理所當然的未來。

（當景氣不好，台股跌爛，高股息ETF也可能會大幅減少股利配發以及淨值下降，而這可能帶來生活費不足以及資本損失，慎之）

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。